حجز 805 قرص مهلوس بالطارف وقسنطينة

توصلت مؤخرا مصالح الأمن بولايتي الطارف وقسنطينة من حجز 805 قرص من المؤثرات العقلية، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما، حسب ما أفاد به، الجمعة، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتعود حيثيات العملية الأولى التي نفذتها عناصر أمن دائرة بوحجر بالطارف، إلى تلقي معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى الحي الذي يقطن فيه، ليتم إثرها تحديد هويته ومكان تواجده، ثم توقيفه في حالة تلبس وبحوزته 327 قرص مهلوس وكمية من الكيف المعالج بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع.

أما العملية الثانية التي قامت بها شرطة قسنطينة فقد مكنتها من توقيف شخص مشتبه فيه، وحجز478 قرص مهلوس، يضيف المصدر ذاته.