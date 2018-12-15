الشؤون الدينية توافق على الحوار مع الائمة دون شروط

وافقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، على كافة الشروط التي وضعتها التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، حيث قال وزير القطاع، محمد عيسى، اليوم السبت، في منشور له على صفحته بـ "فايسبوك"، "استبشرت اليوم برسالة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة"، وأضاف "وقد طلبت موافاة التنسيقية رسميا بموافقتي على العرض وعلى كافة الشروط التي وضعتها التنسيقية، وأنه لَيس لدى الوزارة أي شرط أو قيد على الحوار".