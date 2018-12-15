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حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي

  15 ديسمبر 2018 - 15:05   قرئ 56 مرة   0 تعليق   الوطني
حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم السبت، بسيدي بلعباس، على "أهمية تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة والحرص على التواصل الفعلي بينها وبين محيطها الاقتصادي والاجتماعي، حتى يتسنى للطلبة القيام بتربصات ميدانية في الوسط المهني ما يسمح بضمان نجاعة مهنية في عالم الشغل".

 

وأوضح حجار أن "تعزيز العلاقة بين الجامعة والمؤسسة والحرص على التواصل الاقتصادي والاجتماعي هو التحدي الذي يتوجب على الجامعة رفعه بواسطة التوجه الاستعجالي إلى التكوينات ذات الطابع المهني مع إشراك المؤسسات فيه"، وأضاف في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على الاحتفالات المخلدة للذكرى الأربعين لتأسيس جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس، رفقة وزيري التكوين والتعليم المهنيين والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة محمد مباركي وإيمان هدى فرعون على التوالي، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، بأن "مستقبل الطلبة مرهون بما يقدم لهم من مادة حية ثرية ذات جودة عالية في مجال التكوين وخاصة التكوين المهني ما يستدعي تنويع وإثراء العروض التكوينية بما يؤدي إلى اكتساب الطلبة الكفاءات العلمية والمهارات المهنية التي تفتح لهم آفاق واسعة في عالم الشغل والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد".

 

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