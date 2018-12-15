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سيمثل للمحاكمة 6 متهمين طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم عام 2013

 جنايات العاصمة تفتح من جديد ملف تفجيرات قصر الحكومة الأسبوع المقبل

  15 ديسمبر 2018 - 15:28   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
 جنايات العاصمة تفتح من جديد ملف تفجيرات قصر الحكومة الأسبوع المقبل

ستفتح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة، يوم 26 ديسمبر المقبل من جديد ملف التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر قصر الحكومة يوم 11 أفريل 2007، وسيمثل للمحاكمة 6 متهمين طعنوا في الأحكام الصادرة ضدهم عن ذات المحكمة سنة 2013 أين تمت محاكمة 8 متهمين موقوفين وتسعة آخرين أدينوا غيابيا باعتبارهم فارين بعقوبة الإعدام على رأسهم "عبد المالك درودكال" المدعو أبو مصعب عبد الودود، "ع. سمير"، "سالم ،أ"، "مزيان.أ"، "سعيد. ز"، "رابح.غ"، "توفيق. ش"، "جمال. ن"، "عبد الرحمان .ب" وجهت لهم جناية إنشاء جماعة إرهابية والانخراط في جماعة إرهابية، والتقتيل والتخريب والاعتداء على ممتلكات المواطنين، كما أدين المتهمون الموقوفون سنة2009   في قضية التفجيرات التي استهدفت مقر الشرطة القضائية لباب الزوار بعقوبات متفاوتة.

اهتزت العاصمة على وقع تفجيرات مروعة في حدود الساعة العاشرة صباحا و50 دقيقة من تاريخ 11 أفريل 2007، حين وقع هجوم بواسطة سيارة مفخخة من نوع هيونداي "آش 100" نفعية عند مدخل قصر الحكومة ما خلف 20 قتيلا و222 جريحا، فضلا عن خسائر مادية معتبرة في مبان رسمية وعمومية وسكنات المواطنين، ليليها انفجار بعد لحظات قليلة بواسطة سيارة مفخخة من نوع "رونو اكسبراس" استهدف مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار، وبعد 16 دقيقة وقع هجوم ثالث بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من مقر الدرك الوطني بباب الزوار بواسطة سيارة نفعية من نوع "شانا" ما خلف 12 قتيلا و131 جريحا فضلا عن خسائر مادية معتبرة  بالمكان، وبعدها تلقت قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر نداء يفيد بوجود سيارة مشبوهة من نوع "مرسيدس" زرقاء اللون مركونة بشارع جنان المليك بحيدرة، ولدى تنقل الفرقة المختصة ومعاينتها تبين أنها مفخخة بمواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال ليتم تفكيكها دون إحداث ضرر، وبعد التحريات تم توقيف المتورطين في القضية من بتنهم المتهمين الستة الذين مثلوا للمحاكمة في الخامس فيفري من سنة 2017، وتم تأجيل القضية في آخر لحظة قبل إصدار الحكم بعدما تفطنت المحكمة إلى أن قاضيا مستشارا ضمن هيئة المحكمة كان في التشكيلة السابقة للمحكمة أثناء المحاكمة الأولى وهو ما يطلق الإجراءات حسب القانون الجنائي.

حياة سعيدي

 

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