254 وكالة أسفار معتمدة لتنظيم العمرة لموسم 1440

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن قائمة وكالات السياحة والأسفار المعدلة المعنية بتنظيم العمرة لموسم 1440، التي ضمت 254 وكالة، ستتكفل بنقل وتأطير المعتمرين الجزائريين.

ودعا الديوان، في منشور له على صفحته بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك"، المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التأكد والتحقق من أن الوكالة التي يرغب في الاستفادة من خدماتها تحوز على رخصة تنظيم العمرة لهذا الموسم، صادرة من طرف مصالح مديرية نشاط العمرة بالديوان، أو متعاقدة بعقد مناولة مع وكالة مرخصة، موضحا أن الوكالة ملزمة بإعلان وعرض الرخصة أو عقد المناولة بشكل واضح وبَيِن في مقراتها وفروعها، وأشار إلى أنه يحق للزبائن طلب الرخصة للاطلاع عليها والتأكد منها في حالة عدم الالتزام بعرضها.