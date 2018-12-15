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مجلة الجيش أكدت التحكم في المنافذ الحدودية

"القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة"

  15 ديسمبر 2018 - 16:08   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الوطني
"القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة"

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن مواصلة القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة تعتبر من أولويات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، ضمن استراتيجية فعالة تعتمد على الانتشار المحكم لمختلف وحداته العسكرية والتنسيق الفعال فيما بينها وإحكام السيطرة على كل المنافذ الحدودية تفاديا لتسلل المجرمين والإرهابيين والمهربين وحماية الحدود ومراقبتها لردع أي عمل إجرامي يهدد استقرار بلادنا. 

وأكدت مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية في عددها الأخير، أن الجيش الوطني الشعبي واصل خلال سنة 2018 أداء مهامه بكل احترافية في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما أكده الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قائلا "سنحرص كل الحرص، ونحن قادرون على ذلك، على إحكام المراقبة على كافة حدودنا الوطنية، لمنع أي تسرب إرهابي إلى أراضينا، ومن يحاول ذلك سيلقى مصيره المحتوم، فلا هوادة مع هؤلاء المجرمين ومع من يعمل أو يخطط للدفع بهم نحو ترابنا الوطني"، مضيفا أن السنة الجارية شهدت تنفيذ العديد من العمليات التي تم من خلالها القضاء على عدد هام من الإرهابيين إلى جانب احباط العديد من الأعمال الإجرامية كتهريب الوقود والأسلحة والاتجار بالمخدرات.

وتأتي هذه الحصيلة التي حملت عنوان "2018 سنة ثرية بالأحداث"، لتؤكد النتائج "الباهرة التي تتحقق في مجال محاربة بقايا الإرهاب وكذا الجريمة المنظمة لخير دليل على أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى الذراع القوية التي تبقى الجزائر سيدة قرارها وآمنة الحدود والربوع"، كما تطرق عدد شهر سبتمبر للمجلة تزامنا مع الدخول الاجتماعي قائلة "نستهل مع هذا الدخول في الجيش الوطني الشعبي سنة التحضير القتالي على درب بناء جيش قوي مهاب الجانب، قادر على رفع التحديات ومواجهة كل التهديدات والأخطار المحتملة، وذلك عبر تطوير منظومة الدفاع والرفع المستمر لقدرات الجيش الوطني الشعبي القتالية، ليكون دوما في مستوى المهام الموكلة إليه دستوريا والثقة التي يشرفه بها شعبنا، وعلى هذا النحو وضعت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في ظل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية نصب أعينها طيلة السنوات الماضية ترسيخ استقرار الجزائر وتثبيت أمنها وصون وحدتها الترابية وسخرت كافة الإمكانيات البشرية والمادية على نهج بناء جيش قوي ومتطور، جيش لا ولاء له إلا للجزائر ولا تفكير له إلا في مصلحة الوطن، وحرصت على تجسيد هذا الهدف النبيل المشروع ميدانيا على مستوى كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي من هياكل وتشكيلات عملياتية وأجهزة تكوينية".

 أسامة سبع
 

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