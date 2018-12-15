138 مليار دينار حصة اشتراكات المنتدى لدى صناديق الضمان الاجتماعي

زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل

وعد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي بمنح منتدى رؤساء المؤسسات الاعتماد بصفتها نقابة مستقلة الأسبوع المقبل، مثمنا دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد واستحداث مناصب شغل جديدة.

أوضح زمالي أنه التقى منذ عدة أشهر مع مسؤولي منتدى رؤساء المؤسسات قبل وضعهم لطلب الاعتماد لدراسة ملف طلب تحويل "الافسيو" إلى نقابة مستقلة، موضحا خلال جلسة افتتاحية لأشغال الجمعية الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، بقصر المعارض في العاصمة، المنعقدة أمس، أنه سيجتمع مرة أخرى بمسؤولي المنتدى لاستكمال النقاش وإنهاء جميع الإجراءات قبل منحهم الاعتماد بشكل رسمي، كأول نقابة لأرباب العمل في الجزائر.

وفي سياق ذي صلة، ثمن الوزير روح الالتزام وحرص المنتدى على احترام قوانين الجمهورية، كما تطرق زمالي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للقطاع الخاص وحرصها على تحسين مناخ الشراكة بين القطاع العام والخاص، مبرزا جهود الأفسيو ودعمه لخلق مناصب الشغل، لاسيما أن المنتدى يضم 4 آلاف عضو.

من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول على قطاع العمل في الجزائر أن حصة اشتراكات منتدى رؤساء المؤسسات، لدى صناديق الضمان الاجتماعي قدّرت بـ 138 مليار دينار.

وحسب الوزير العمل، فإن الأفسيو أبدى إرادة سياسية من أجل ترقية الحوار بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين، قائلا "إن تعزيز النمو الاقتصادي المورد للثروة والرفاه لن يتأتى دون توطيد السلم الاجتماعي وترقية الحوار بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين".

لطفي العقون