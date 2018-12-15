مؤتمره الأول يعيد شخصيات ووزراء سابقين من "التقاعد" السياسي

"تاج" يلعب أدوار "حمس" !

-المعارضة تدير ظهرها لمبادرة غول وتقاطع مؤتمره

أعاد المؤتمر الوطني الأول لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، الذي اختتم أمس، تزكية عمار غول لعهدة جديدة على رأس هذه التشكيلة السياسية التي ولدت العام 2012 من رحم حركة مجتمع السلم بعد خروجها من الحكومة، فظهرت شخصيات "تقاعدت" لسنوات طويلة عن الساحة السياسية، واصطفّت من اليمين إلى اليسار في غياب المعارضة عدا حركة "حمس" التي حضرت بتمثيل أدنى ممثلا في نائب رئيس الحركة عبد الرزاق عاشوري.

صنعت جلسة اختتام مؤتمر "تاج" الأول، الذي انعقد بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان بالعاصمة، "سوسبانس" سياسي كبير بعدما تراءى للأنظار وزراء سابقون طلّقوا السياسة منذ سنوات عديدة تعود إلى ما قبل العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، في الوقت الذي كان رجال الإعلام ومعهم المتتبعون للشأن السياسي في انتظار "رسالة" أو "بيان" قد يصنع الحدث، بعدما تبنّى حزب غول مبادرة سياسية تطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية وفتح النقاش في ندوة وطنية جامعة.

وجلس في الصفّ الأوّل للقاعة التي لم تسع الحضور بسبب عددهم الكبير، كلّا من مستشار رئيس الجمهورية محمد نويوات، والوزير الأسبق للصناعة والقيادي المحسوب على خصوم أويحيى في التجمع الوطني الديمقراطي، شريف رحماني، الذي كان يجلس قبل وزير البريد الأسبق موسى بن حمادي، مرفوقا بشقيقه النائب عن الأرندي، إسماعيل بن حمادي، إلى جانب وزير الأشغال العمومية سابقا عبد القادر قاضي، كما حضر الوزير الأسبق للاتصال محمد السعيد، بصفته رئيسا لحزب جبهة الحرية والعدالة، وقدّم كلمة في بداية الاجتماع، إلى جانب وفود عن مختلف الأحزاب السياسية، في حين غابت المعارضة وحضرت حركة مجتمع السلم ممثلة بنائب رئيس الحركة عبد الرزاق عاشوري. واصطفّ قبالة المنصّة رؤساء أقطاب "الائتلاف الرئاسي"، ممثلين في كل من منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، أمين عام الأرندي أحمد أويحيى، يتوسطهما رئيس حزب "تاج" عمار غول وجلس عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية آخرا. كما حضر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، والأمناء العامون لتنظيمات جماهيرية على غرار اتحاد الفلاحين، منظمات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين وتنظيمات طلابية.

"حمس": مستعدون للنقاش لتحقيق الإجماع أو التوافق

وبدا من خلال أزيد من عشر مداخلات للضيوف من أحزاب سياسية وتنظيمات جماهرية ونقابية، قبول مبدئي لمبادرة "تاج"، وهم يشيرون في كل مرة إلى شعار المؤتمر: "جميعا من أجل إجماع وطني لرفع التحديات وبناء الجزائر"، وكان لافتا صعود نائب رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق عاشوري إلى المنصة لإلقاء كلمته باسم الحركة، أكد فيها استعداد "حمس" لتحقيق التوافق سواء كان بهذه التسمية أو بالتسمية التي يقترحها "تاج" والتي جاءت تحت "إجماع وطني"، مضيفا أنّ "ذلك إيمان من حركة محفوظ نحناح بتحقيق التوافق وليس رغبة منها في أي شيء". وأثنى عاشوري على حزب "تاج"، معتبرا أنه "مؤسسة رائدة تتمتع بالجدية في العمل السياسي وحزبا يحمل إضافة إيجابية للساحة السياسية ويحمل الأمل للشباب".

غول: "تنازلوا عن الطموحات الشخصية لتحقيق الإجماع"

وبرمج القائمون على التنظيم في المؤتمر، شريط فيديو من حوالي 15 دقيقة، استعرض الأدوار التي لعبها الحزب الذي وُلد سنة 2012 من رحم حركة مجتمع السلم، بالموازاة مع أحداث "الربيع العربي"، في إيحاءات إلى أن "تاج" يلعب أدوارا جديدة لـ"حمس" بعدما قررت الخروج من الحكومة، وهي التي أُسست لتجمع المتعاطفين مع التيار الإسلامي ونشطاء هذا التيار في الجزائر. وجمع الشريط مقتطفات من خطابات الوزير الأسبق للأشغال العمومية، يدعو فيها الشباب إلى الانخراط بقوة في تنظيمه السياسي، ويظهره في ثوب تلك الشخصية السياسية التي جمعت بين الاحتكاك الشعبي وبين التموقع في سرايا صناع القرار.

وأعاد عمار غول، في كلمته طرح مبادرته المتمثلة في الدعوة إلى تجسيد الإجماع الوطني، وطرح من أجل ذلك ضروريات أبرزها وضع الطموحات الشخصية جانبا، التنازل من أجل الجزائر والتحلي بثقافة التجميع للجهود وتثمين جهد الجميع.

وأقرّ غول بحدوث أخطاء في السابق، داعيا مختلف الأطياف السياسية للوحدة وترميم ما يجب ترميمه لحماية الوطن، بدلا من المغامرة به، مصرحا: "لنا إنجازاتنا وحسناتنا، ولنا أيضا هفواتنا وأخطاؤنا وزلاتنا، لكن الظرف الحالي يحتم علينا بكل شجاعة وجرأة العمل على حماية الوطن واستدراك أخطائنا كونه ليس عيبا أننا أخطأنا، المهم هو أن نرمم ما يجب ترميمه وأن نصحح ما يجب تصحيحه"، مشددا على أن "الإصلاح لا يتأتى إلا بالعمل في إطار مناخ هادئ وسيلته الوحيدة هي الإجماع الوطني".

حكيمة ذهبي