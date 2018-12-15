برّر تحويل المنتدى إلى نقابة للمشاركة في الثلاثية بشكل قانوني

علي حداد يخلف نفسه على رأس "أفسيو"

انتخب مندوبو الجمعية الانتخابية بالأغلبية على علي حداد كرئيس للمنتدى لعهدة ثانية، حيث حدد حداد ثلاثة أوليات في العهدة الجديدة على غرار الانتقال إلى المقر الجديد الذي سيحتضن "أفسيو" بمنطقة الاعمال باب الزوار وايجاد مقر لمدرسة التجارة و"المانجمت" المتخصصة في تكوين إطارات التسيير والاقتصاد، بالإضافة إلى انجاز مدرسة للتكفل بألف طفل بذوي الاحتياجات الخاصة.

زكى المندوبون الولائيون لمنتدى رؤساء المؤسسات المرشح الوحيد للرئاسيات علي حداد لعهدة جديدة لمدة أربعة سنوات أخرى، حيث أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد في كلمة له خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية لمنتدى رؤساء المؤسسات، المنعقدة أمس بقصر المعارض – الصنوبر البحري، بأن الجزائر مجبرة بالتحول الاقتصادي وترشيد النفقات، كما جدد دعم توجهات الحكومة ودعم سياسة اللامركزية وتحرير الاقتصاد.

وشدد حداد، على تظافر الجهود من أجل مواكبة التطور والرقي، مؤكدا، على ضرورة الاستفادة من 4 سنوات الماضية من أجل تدارك النقائص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مضيفا خلال كلمة ألقاها عقب انتخابه لعهدة ثانية، أنه يجب دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وأوضح، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن "الأفسيو" سيدعم جميع التدابير الحكومية، لبناء اقتصاد متنوع ومزدهر، مضيفا أن استخدام الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بمجال تحقيق البنى التحتية يشكل وسيلة فعالة لتخفيف القيود المفروضة على ميزانية الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن الأفسيو وأعضاؤه، عملوا بشكل مكثف خلال هذه الفترة، حيث مكنته الأنشطة التي قام بها على مدى السنوات الأربع الماضية، من وضع والآليات والأساليب التي مكنته من أن يكون حاضرا، وأن يكون له صوت قوي في السياسة الاقتصادية، على حد قوله.

وأفاد علي حداد في رده على سؤال الصحافة حول الغاية من تحويل منتدى رؤساء المؤسسات إلى نقابة لأرباب العمل، جاءت من اجل المساهمة والمشاركة بشكل رسمي و قانوني في كل الأنشطة على المستوى المحلي والمركزي ، موضحا في هذا الشأن أن القانون لا يسمح لـ "الافسيو" المشاركة في اجتماعات الثلاثية كونه لا يعد منظمة نقابية ، قائلا في هذا الصدد " كانت مشاركتنا السابقة على اساس الدعوى الموجهة لنا من طرف السلطات العمومية فقط "، مفندا أن يكون تحويل المنتدى إلى نقابة فرصة للتضييق على حقوق العمال كما يتم الترويج له من طرف بعض الأطراف.

وبخصوص قضية ربراب التي أخرجت العمال إلى الشارع في بجاية، قال حداد إن اشغال الجمعية والمنتدى يناقش فقط مشاكل المؤسسات المنضوية تحت لوائه وان الأمور الأخرى لا تهمه، مضيفا أن "أفسيو" لا يقوم بمعالجة مشاكل المؤسسات في الشارع بل بالتشاور والتحاور للخروج بحلول لتلك المشاكل، وان المنتدى ضد الفوضى.

لطفي العقون