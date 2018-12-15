حذّر من "المناورات السياسوية التي تهدد سكينة المواطنين"

التحالف الرئاسي: "نحن من سيقود الإجماع حول مصير الرئاسيات"

-توافق مبدئي على تمديد العهدة واستكمال مسار الإصلاحات

أعلن قادة "التحالف الرئاسي"، استعدادهم لدراسة كل "المساعي الخيرة والاقتراحات البناءة والتفاعل معها"، محذرين من "المناورات السياسية التي تهدد أمن المواطنين وتنغّص سكينتهم"، مؤكّدا أنه قاعدة شعبية متجذّرة ويضع خبرته المتراكمة لصون المكتسبات ومواجهة التحديات.

حملت كلمة "التحالف الرئاسي"، التي تلاها نيابة عن الرباعي )أحمد أويحيى، معاذ بوشارب، عمار غول، عمارة بن يونس( ، منسق هيئة تسيير "الأفلان"، معاذ بوشارب، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الأول لحزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، بالمدرسة الوطنية العليا للفندقة، السبت، إشارات إلى تحركات حركة مجتمع السلم، ففي الوقت الذي أكد أقطاب التحالف انفتاحهم على كل المساعي الخيرة والاقتراحات البناءة واستعدادها التام لدراستها والتفاعل معها بما يضمن مواصلة تطبيق برنامج الرئيس"، شددت على أن "التحالف سيظل القاطرة السياسية في البلاد بقاعدته الشعبية الواسعة ورؤيته الوطنية الواضحة وخبرته المتراكمة مستعد لصون المكتسبات التي حققتها بلادنا خلال العشرين عاما الأخيرة".

وأفاد معاذ بوشارب، أن دعوة التحالف لنبذ التفرقة والتشرذم وتحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية والانتخابية، ستجد صداها المطلوب لدى الشعب الجزائري، مشددا على أن مؤسسات الجمهورية لن تتزعزع والوحدة الوطنية لن تقهر وأن الهوية الوطنية ستظل محصنة تحت لواء الجزائر الواحدة الموحدة.

وأعادت رسالة التحالف مقتطفات من رسالة رئيس الجمهورية، إلى المجتمعين في لقاء الحكومة-الولاة، والتي حذر فيها من "المناورات السياسوية التي تسعى لزرع البلبلة ومحاولة المساس بالأمن العام وسكينة المواطنين"، مؤكدة أن التحديات المتعددة التي تواجه الجزائر تملي على الجميع واجب الدعوة إلى رص الصف الوطني وشحذ الهمم الخيرة والتزام اليقظة الجماعية لتفويت الفرصة على المتربصين والعابثين وقناصي الفرص. وكرر معاذ بوشارب، عبارة جاءت في خطاب الرئيس في نفس المناسبة تتعلق بـ"مسك العصا من الوسط"، متسائلاً: "أليس الدفاع عن الدولة واجباً دستورياً وقانونيا وشرعيا وأخلاقيا لا يجوز التقاعس عنه كما أنه لا يقبل الخلود إلى الحياد ومسك العصا من وسطها".

ودافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن إنجازات الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قائلاً: "إن النتائج الملموسة والمكتسبات الهامة التي تحققت منذ انتخاب بوتفليقة إلى يومنا هذا على جميع الاصعدة وغيرها من المكتسبات الثمينة التي تعبر عن نفسها ويلمسها المواطنون يومياً في الميدان هي حقيقة ماثلة للعيان وتفرض على كل الغيورين من أجل جزائر رائدة ومستقرة ومزدهرة وآمنه، العمل الجاد على هذه الاستمرارية في هذه الديناميكية البناءة".

حكيمة ذهبي