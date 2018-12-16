يختص في إنتاج "حشو السليلوز" بالجزائر وتوجيه نصفه للتصدير

"فاداركو" يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية وتوفير 1800 منصب شغل

كشف مجمع "فاداركو" الرائد إفريقيا في صناعة منتجات النظافة الصحية بالجزائر، عن رابع مصنع له بالشراكة مع "فالميت" العملاق المطور والمورد الرائد في العالم للتقنيات والأوتوماتيكية والخدمات لصناعات اللب والورق والطاقة، المشروع الذي سينتج 600 ألف طن من "حشوة القطن السليلوز" توجه 50 بالمائة منها نحو التصدير، وذلك بعد دخوله حيز الخدمة آفاق منتصف سنة 2020، ليوفر مناصب شغل تناهز 1800 منصب مباشر وغير مباشر ويخلق الثروة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع "فاداركو" عمور حابس، خلال حفل توقيع ثلاث عقود شراكة بـ"فالميت" السويدية، أن هذا النوع من التعاون سيمكن المجمع من اكتساب تكنولوجيا إنتاج "حشوة السليلوز" من خلال توريد أدوات وماكنات إنتاج المادة والمصنوعة من الألياف بمعايير دولية لهذه الشركة.

وأكد عمور في ذات السياق، على حرص الشركة على تقديم أفضل منتوجاتها من حيث الجودة، حيث تلبي "فاداركو" حاجة أساسية للمواد الخام من خلال الشراكة مع الشركة الدولية "فالميت" لصناعة الورق، ويعد هذا العملاق المطور والمورد الرائد في العالم للتقنيات والأوتوماتيكية والخدمات لصناعات اللب والورق والطاقة، خاصة وأن الاستراتيجية الإجمالية التطويرية للمجمع من شانها تغطية حاجيات السوق المحلية إلى غاية سنة 2025 بمختلف المنتجات النظافة الصحية وغيرها من المنتجات.

وتم خلال الحفل عرض فيديو يبرز التطور الكرونولوجي لنشاط المجمع وحيازته على عدة تراخيص دولية، خاصة ما تعلق بـ3 وحدات من سنة 2010 إلى غاية السنة الجارية، حيث تم تكوين 90 بالمائة من استثمارات "فاداركو" بسطيف وخلق مناصب شغل قاربت 2 مليون منصب، ضف إلى أن "فاداركو" الرائد في المغرب العربي والمصدر الخامس في منطقة البحر المتوسط لمنتجات النظافة الصحية.

"الشراكة مع السويد لاكتساب تكنولوجيا صناعة حشو السليلوز محليا بدل استيراده"

واعتبر محدثنا في ذات الصدد، هذا النوع من الشراكة الممتدة لوقتنا الحالي والتي بدأت منذ سنوات عديدة للشريك السويدي الذي يرافق مختلف مشاريع المجمع، تأتي كجزء من تنفيذ أكبر مشروع لورق الأنسجة في الجزائر، وذلك بالاستناد إلى التكنولوجيا السويدية المتطورة، حيث يتم تحقيق المجمع بالكامل في شراكة مع نفس المجموعة باستثمار يقدر بـ40 مليون اورو، مما سيوفر الموقع في نهاية المطاف 300 ألف طن سنويا، ويوفر هذا المشروع للورق المرافق "فادركو" وجميع المعالجات الوطنية.

ونوه حابس إلى أن هذه الشراكة الجديدة ستمكن القائد الجزائري من خفض الواردات من المدخلات إلى الصفر مع تحقيق معدل تكامل بنسبة 100 بالمائة والسماح بنمو كبير في إنتاج المنتجات النهائية.

واعتبر ذات المتحدث، هذه الشراكة الجديدة التي تقدر تكلفة إجمالية قدرها 40 مليون اورو ستسمح لشركة "فادركو" بالاستفادة بالإضافة إلى الأداة الصناعية، والتمكن من التقنيات الأكثر تطوراً في هذا المجال وضمان نقل كامل للتكنولوجيا إلى فريقها محليا، حيث أنه وفي إطار الإنتاج المحلي لا يزال مجمع "فاداركو" المحلية ، يطلق هذه الوحدة الجديدة لإنتاج لفات الورق من ألياف السليلوز التي تسمى "ورق 2" لتعزيز إنتاجها الحالي الذي يوفره مصنع "ورق1"، والذي تبلغ مساحته 55 ألف متر مربع، ما يسمح للشركة بتحقيق معدل تكامل 100بالمائة على جميع أصعدة الإنتاج.

70 مليون دولار استثمار فاداركو مع السويد مع توفير 1800 منصب شغل

وأضاف المسؤول الأول على رأس شركة فاداركو، أن الوحدة الإنتاجية الرابعة للمجمع من المنتظر تجسيدها في مدينة سطيف واستلام المشروع في حدود 18 شهرا المقبلة، حيث يكلف المشروع الاستثماري أكثر من 70 مليون دولار مما يسمح بإنشاء ما يقارب من 1800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بفضل سياسة التوظيف الجيدة، والتدريب المستهدف لجميع الموظفين الفنيين، مهن النظافة من قبل خبراء دوليين وتطوير المهارات.

وأضاف حابس يتم إنشاء أكثر من 150 فرصة عمل في مرحلة مبكرة من خلال دعم الشركة الرائدة في العالم، تقدم فاداركو أفضل جودة للمنتجات وتضمن تدريب مهندسيها المسؤولين عن إدارة هذا الاستحواذ الجديد الذي سيتيح توسعة طاقتها الإنتاجية في المواد الخام التي تنتقل من 30 ألف طن إلى أكثر من 60 ألف طن سنويا، حيث سيتم توجيه 50 بالمائة من الإنتاج للتصدير مما سيعزز موقف شركة فاداركو في السوق الدولية في عام 2018، ستقوم فادركو بتصدير 3000 طن من حشو السليلوز، منها 90 بالمائة ستوجه إلى السوق الأوروبية والباقي المقدرة بـ10 بالمائة في السوق الأفريقية، مع المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا، إضافة إلى السنغال، توغو، مالي، غينيا كوناكري وقطر وغيرها من الدول.

مريم سلماوي