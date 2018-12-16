تسليم 25 مليون وثيقة بيومترية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة عن أرقام الوثائق البيومترية التي تم تسليمها لحد الآن.

وأوضح بدوي خلال إشرافه على افتتاح ندوة حول "جودة خدمات المرفق العام"، نظمها المرصد الوطني للمرفق العام بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي أنه" تم إنجاز أكثر من 13 مليون جواز سفر وأكثر من 12 مليون بطاقة تعريف و9380 رخصة سياقة مع الدخول القريب لحيز الخدمة البطاقة الإلكترونية لتسجيل السيارات مبرزا أن هذه الأرقام "ستفتح أفاقا واسعة لجعل خدمة الإدارة ذات جودة تستبق الزمن وتكرس فعليا ما أقره برنامج رئيس الجمهورية".

موضحا أن المجهود الكبير يتمثل في رقمنة أهم الوثائق الإدارية وكذا عملية التبسيط الإداري بهدف "التخفيف من البيروقراطية وتحسين العلاقة مع المواطن".