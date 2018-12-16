سيمرّر بمصادقة غرفتي البرلمان

تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا

عضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة: تعديل الدستور بإقرار التمديد لا يتطلب سوى يومين

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وقبل أقل من شهر عن الموعد القانوني لاستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، برزت عدة سيناريوهات لهذا الاستحقاق الـ 11 في تاريخ الجمهورية، ومع تراجع فرضية ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، ظهر أنّ سيناريو التمديد هو الأقرب بالنظر إلى عدم ثبوت رؤية مرشّح توافقي وعدم حسم الخيار السياسي.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، وقبل أقل من شهر عن الموعد القانوني لاستدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، برزت عدة سيناريوهات لهذا الاستحقاق الـ 11 في تاريخ الجمهورية، ومع تراجع فرضية ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية جديدة، ظهر أنّ سيناريو التمديد هو الأقرب بالنظر إلى عدم ثبوت رؤية مرشّح توافقي وعدم حسم الخيار السياسي.