دعت إلى فحص النقائص لمواجهة تحدي خدمة المواطن والاقتصاد

الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة

أقرّت الحكومة بوجود قطاعات وزارية متخلّفة إلكترونيا، ولم تواكب التطورات التكنولوجية والرقمنة التي شهدتها الإدارات عبر العالم، داعية إلى التركيز على الإصلاحات المرتبطة بالمواطن، لاسيما ترقية خدمة الإدارة وعصرنتها.

تحدث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، في كلمته خلال افتتاحالندوة الوطنية للمرصد الوطني للمرفق العام، المنعقدة أمس الأحد، بفندق الجيش ببني مسوس، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، عن تحولات عاشتها الإدارة الجزائرية، التي كانت تعتبر من الإدارات المتخلفة والتي لم تواكب التطور الرقمي الذي عاشه العالم، حيث ظلّ الجزائريون ملزمين بالتقرّب من الإدارات لاستخراج أبسط الوثائق. وقال بدوي إنّ الجزائر استطاعت أن تلتحق بالتطور المشهود الذي تعرفه الدول المتقدمة، في قطاع الرقمنة، مضيفا أن بعض الوزارات والقطاعات أحدثت تقدما وزخما كبيرا في هذا المجال، داعيا باقي القطاعات إلى الالتحاق بالركب.

وقال ممثّل الحكومة، إنّ برنامج رقمنة الإدارة وضع في صلبه المواطن، وقد نال أولوية كبيرة من قبل الحكومة وأكبر عملية خاضتها مختلف الإدارات لتحسين خدماتها من أجل تقريبها من المواطن، وكذا جميع الشركاء في أفق الحكامة المنشودة التي تقتضي استغلال كل المكتسبات للرفع من فعالية وفاعلية أدوات التخطيط الاستراتيجي والعملياتي. وشدد الوزير على أنّ هذا الأمر يتطلب من قطاع الداخلية، رسم خطة عمل جديدة تحدد أهدافا جديدة، لاسيما تثمين المورد البشري والإطارات الإدارية والتقنية، في برامج قصيرة متوسطة وطويلة الأمد في إطار تصور استراتيجي يوفق بين الطموح والواقعية.

واستعرض بدوي الأرقام التي سجلتها مصالحه، فيما يتعلق باستخراج الوثائق، فذكر أنّه تمّت رقمنة 101 مليون وثيقة للحالة المدنية، إصدار أكثر من 13 مليون جواز سفر بيومتري، 12 مليون بطاقة تعريف وطنية و19 آلاف رخصة سياقة بيومترية مع الدخول المرتقب لحيّز الخدمة للبطاقة الإلكترونية لتسجيل المركبات، كما تحدث الوزير عن أرقام أخرى تتعلق بتكوين المورد البشري لاسيما تكوين 1771 منتخب، و84 ألف إطار إداري إلى جانب إصدار أربعة مشاريع قوانين خاصة بالقطاع، أهمها مشروع قانون الجماعات الإقليمية. وسجل أنها إنجازات ضخمة تدعو إلى التفاؤل ومواصلة المسار للولوج إلى عالم إدارة إلكترونية وإدماجها في تفاعل مع الفاعلين للمرور إلى حكامة فعالة تدرج أبعادها الإدارية والسياسية لمنحها منطقا وانسجاما مع باقي القطاعات التي باشرت الرقمنة متقدمة والتعاون معها لخلق إطار تنظيمي وتقني متماسك. ودعا بدوي إلى فحص واقعي لرصد النقائص الموجودة واقتراح إجراءات وخطط جديدة لمواجهة تحد متمثل في خدمة المواطن والاقتصاد.