مدراء الخدمات الجامعية متهمون بالتقاعس

طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل

روائح كريهة ودورات مياه متعفنة ... الإقامات الجامعية تغرق في النفايات

عادت موجة الاحتجاجات مجددا لكن هذه المرة من طرف الطلبة ضد مدراء الخدمات الجامعية والإقامات حيث اتهموهم بالتقاعس، في ظل الغياب التام للضروريات على مستوى هذه الأخيرة، بداية بدورات المياه وصولا إلى المطاعم، فلا وجبة ترتقي إلى المستوى المطلوب ولا إقامات تضمن خدمات مقبولة للطالب.

روائح كريهةتنبعث من كل مكان، دورات مياه دون أبواب، انقطاعات يومية للمياه، غياب التدفئة، وبالمقابل غياب تام للجهات الوصية، مطاعم تقدم وجبات كارثية لا تخضع لأي معيار أو رقابةهنا نتحدث عن الإقامات الجامعية على المستوى الوطني، تختلف نسبة المعاناة لكن النتيجة واحدة، الطلبة يغرفون في النفايات والتعفن، وهو الامر الذي جعلهم ينتفضون ويعتمدون على مختلف الطرق لإيصال صوتهم للمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اختلفت وتعددت الطرقلكن الهدف هو إيصال رسالتهم، البداية كانت بالوقفات الاحتجاجية لطالبات وطلبة عبر مختلف النتائج غير أنهم تلقوا وعودا بالترميمإلا أن الكلامبقي مجرد كلام، وفي الوقت الذي نزل بعض المدراء وخاطبوا المحتجين فإن العديد من الطلبة لم يسعفهم الحظ حتى في الاجتماع مع بعض المدراء مكتفين بانتهاج سياسة الصمت دون أي تصريح أو حتى تدخل، وهو الامر الذي دفع العديد من الطلبة إلى نشر العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتكذيب كل التصريحات التي تؤكد توفير الضروريات بالإقامات الجامعية، خاصة بعد سقوط زخات الأمطار الأخيرة التي أغرقت معظمهاوتصدعات الجدران المتآكلة، الفيديو الأخير الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحي الجامعي بني مسوس بالعاصمة، فضح سياسة الترقيع والبريكولاجالمنتهجة من قبل بعض المسؤولين، خاصة إذا تحدثنا عن الميزانية المخصصة لترميم هذه الإقامات، الفيديو عينة مصغرة لما يحدث بالأحياء الجامعية روائح نتنة تبعث على الاشمئزاز، المراحيض دون قنوات صرف تسبب مختلف الامراض لمستعمليها، الامر لم يتنه هنا فالمراقد هي الأخرىكارثية، بقايا طعام وأطباق مرمية في كل مكان، الإهمال طال أيضا المباني التي توشك ان تنهار عليهم، الجدران قذرةووجبة الإفطار لا تحفظ كرامتهم هي صور أماطت اللثام عن واقع كارثي واعتداء على كرامة الطالب في حرمه الجامعي، أسئلة كثيرة تطرح دون أجوبة، مدراء الخدمات الجامعية والاقامات في قفص الاتهاماتوتساؤلات حول وجهة الميزانية المخصصة لهذه الأخيرة، وهو الامر يستدعي لجان تحقيق للوقوف على الحالة الكارثية للطلبة، فأين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؟