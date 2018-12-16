شريط الاخبار
تعديل دستوري لتمديد العهدة الرئاسية بعد انتخابات السينا احذروا.. منتوجات جونسون تباع للجزائريين وتحتوي على مواد مسرطنة عدم ترشحنا لاحتضان كان 2019 لا علاقة له بغياب المنشآت غلق مجموعة بروماسيدور المنتجة لعصير أميلا أكثر من 12 مليون جزائري يرغبون في الهجرة لتحسين ظروفهم تأجيل ملف صلاح أبو محمد الرجل الثاني في القاعدةإلى جانفي المقبل الحكومة تدعو القطاعات المتخلفة لمواكبة التطور الرقمي للإدارة طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل إعداد برنامج ديني اجتماعي ونفسي لمحاربة التطرف في السجون الشركة المنتجة لمسحوق أميلا تؤكد تعاونها مع المختصين لتحديد الخلل تغيير مواقع مكتتبي عدل بين الولايات غير وارد حجار يشدد على تفعيل العلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية زيارة الوزير الأول الكوري الجنوبي للجزائر فرصة لاكتساب التكنولوجيا المتطورة كناص ينفي وجود أي ديون رسمية للجزائر بالمستشفيات الفرنسية كعوان في الرياض للمشاركة في لقاء حول الإعلام العربي تنسيق وزاري لإعادة المشردين ونزلاء دور العجزة لذويهم انعقاد أكبر حدث تكنولوجي للنظام المعلوماتي والاقتصاد الرقمي مارس المقبل تمديد فترة الترشح لمسابقة القائم بالإمامة لأسبوع وزارة التجارة تُحدد أفريل 2019 آخر أجل للتّسجيل في السجل التجاري الإلكتروني فاداركو يكشف عن مصنع رابع بشراكة سويدية يوفر 1800 منصب شغل بن غبريت تتعهد بتسوية وضعية الأستاذ والفنان المسرحي بلة بومدين "فايسبوك" يجر عناصر شرطة ومواطنين إلى السجون بسبب الإشادة بـ "داعش" "تاج" يلعب أدوار "حمس" ! زمالي يعد بمنح الاعتماد لـ"أفسيو" كنقابة الأسبوع المقبل "القضاء على الإرهاب أولوية ضمن استراتيجية فعالة" الفرنسيون يطعنون في نتائج الاكتشاف .. الجزائر ليست أم الدنيا حراس السواحل توقف محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا نحو انفراج الأزمة بين عيسى والشريك الاجتماعي 140 مؤسسة جزائرية وأجنبية تعرض أجود التمور ثورة مشروع "إيفكون" بالجزائر قريبا لخلق الثروة ومناصب الشغل إدارة الجمارك ترفع التجميد عن آليات وماكنات مصنع "برندت" توقيف شقيق منفذ هجوم ستراسبورغ بالجزائر قيطوني: "سنوقف تصدير الغاز لو واصلنا بوتيرة الاستهلاك ذاتها" لهبيري يجري حركة تغييرات على مستوى رؤساء أمن الولايات والداخلية تُجمدها! أويحيى يستضيف أقطاب "الائتلاف الرئاسي" بقصر الحكومة غدا تكوين الشباب للتنقيب واستخراج الذهب تقليديا قوائم ترشيحات "السينا" خالية من النساء! "القطاع حريص على التكفل بمشاريع الربط بشبكة الماء الشروب" الإفراج عن رزنامة اختبارات "الباك" و"البيام" و"السانكيام" عصاد يدعو بن غبريت الى إيجاد حل لمسألة "إجبارية" تدريس الأمازيغية
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل

مدراء الخدمات الجامعية متهمون بالتقاعس

طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل

  16 ديسمبر 2018 - 20:07   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
طلبة ينتفضون بسبب غياب الضروريات والوصاية مطالبة بالتدخل

 روائح كريهة ودورات مياه متعفنة ... الإقامات الجامعية تغرق في النفايات

عادت موجة الاحتجاجات مجددا لكن هذه المرة من طرف الطلبة ضد مدراء الخدمات الجامعية والإقامات حيث اتهموهم بالتقاعس، في ظل  الغياب التام للضروريات على مستوى هذه الأخيرة، بداية بدورات المياه وصولا إلى المطاعم، فلا وجبة ترتقي إلى المستوى المطلوب ولا إقامات تضمن خدمات مقبولة للطالب.

 

روائح كريهةتنبعث من كل مكان، دورات مياه دون أبواب، انقطاعات يومية للمياه، غياب التدفئة، وبالمقابل غياب تام للجهات الوصية، مطاعم تقدم وجبات كارثية لا تخضع لأي معيار أو رقابةهنا نتحدث عن الإقامات الجامعية على المستوى الوطني، تختلف نسبة المعاناة لكن النتيجة واحدة، الطلبة يغرفون في النفايات والتعفن، وهو الامر الذي جعلهم ينتفضون ويعتمدون على مختلف الطرق لإيصال صوتهم للمسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اختلفت وتعددت الطرقلكن الهدف هو إيصال رسالتهم، البداية كانت بالوقفات الاحتجاجية لطالبات وطلبة عبر مختلف النتائج غير أنهم تلقوا وعودا بالترميمإلا أن الكلامبقي مجرد كلام، وفي الوقت الذي نزل بعض المدراء وخاطبوا المحتجين فإن العديد من الطلبة لم يسعفهم الحظ حتى في الاجتماع مع بعض المدراء مكتفين بانتهاج سياسة الصمت دون أي تصريح أو حتى تدخل، وهو الامر الذي دفع العديد من الطلبة إلى نشر العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتكذيب كل التصريحات التي تؤكد توفير الضروريات بالإقامات الجامعية، خاصة بعد سقوط زخات الأمطار الأخيرة التي أغرقت معظمهاوتصدعات الجدران المتآكلة، الفيديو الأخير الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالحي الجامعي بني مسوس بالعاصمة، فضح سياسة الترقيع والبريكولاجالمنتهجة من قبل بعض المسؤولين، خاصة إذا تحدثنا عن الميزانية المخصصة لترميم هذه الإقامات، الفيديو عينة مصغرة لما يحدث بالأحياء الجامعية روائح نتنة تبعث على الاشمئزاز، المراحيض دون قنوات صرف تسبب مختلف الامراض لمستعمليها، الامر لم يتنه هنا فالمراقد هي الأخرىكارثية، بقايا طعام وأطباق مرمية في كل مكان، الإهمال طال أيضا المباني التي توشك ان تنهار عليهم، الجدران قذرةووجبة الإفطار لا تحفظ كرامتهم هي صور أماطت اللثام عن واقع كارثي واعتداء على كرامة الطالب في حرمه الجامعي، أسئلة كثيرة تطرح دون أجوبة، مدراء الخدمات الجامعية والاقامات في قفص الاتهاماتوتساؤلات حول وجهة الميزانية المخصصة لهذه الأخيرة، وهو الامر يستدعي لجان تحقيق للوقوف على الحالة الكارثية للطلبة، فأين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؟

أمينة صحراوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات