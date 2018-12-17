الإذاعة تكرم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

كرمت الاذاعة الجزائرية مساء أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على هامش حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر، وقد تسلم الجائزة مستشار الرئيس محمد علي بوغازي من قبل المدير العام للإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل والأمين العام بوزارة الإتصال عبد القادر العلمي.

وتم تنظيم جائزة "المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر"من طرف الإذاعة الجزائرية برعاية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهذا بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتم منح الجائزة في إطار الذكرى ال62 لتأسيس الإذاعة الجزائرية بحضور العديد من أعضاء الحكومة.

ويعتبر جامع الجزائر أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.ومن المنتظر أن يسلم هذا الجامع -الذي بدأت الاشغال به في 2012- "نهاية 2018 أو بداية 2019"، حسب ما صرح به وزير الشؤون الدينية محمد عيسى في سبتمبر الماضي هذا وتوج الشاعر الشاب بوثران محمد بجائزة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر التي نظمتها الاذاعة الجزائرية بالتنسيق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحت لرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.