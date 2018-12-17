توقيف 12 منقب عن الذهب بالجنوب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت/ن.ع.4 وعين قزام/ن.ع.6، (12) منقبا عن الذهب وضبطت (03) مركبات رباعية الدفع و(5,3) طن من المواد الغذائية، وكذا (04) مولدات كهربائية ومعدات أخرى للتنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4، مهربين اثنين وضبطت شاحنتين و(43,5) قنطار من أوراق التبغ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين.

وفي سياق متصل، ضبط حراس الحدود، إثر دورية بحث وتفتيش بتندوف/ن.ع.3، (27) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست، يضيف ذات المصدر.