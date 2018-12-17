توقيع اتفاقية بين وكالة الفضاء والشرطة

أشرف العقيد مصطفى الهبيري المدير العام للأمن الوطني رفقة المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، اليوم الاثنين، على توقيع اتفاقية إطار بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية، بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية.

نوه المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، بأهمية هذه الاتفاقية في تعزيز جسور الشراكة ما بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية عبر الاستغلال الأمثل للأنظمة الفضائية الجزائرية.

من جهته أكد المدير العام للأمن الوطني، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الوسائل التقنية، أن المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بمرافقة جميع المبادرات العلمية التي من شأنها المساهمة في الرفع من فاعلية الأداء والعمل الأمني لقوات الشرطة، مضيفا أن تجسيد بنود هذه الاتفاقية، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية، سيكون له الأثر الايجابي في تحقيق خدمة أمنية أكثر دقة، وذلك باستغلال الأنظمة المعلوماتية الجيوغرافية، كما ستسمح هذه الاتفاقية بتنظيم دورات تدريبية تخصصية لفائدة عناصر الشرطة في مجال الخرائط والأنظمة الجغرافية.