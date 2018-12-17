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بلقصير يشدد على تعبئة كل الوسائل البشرية والتنسيق لمكافحة كل أشكال الجريمة

  17 ديسمبر 2018 - 15:45   قرئ 67 مرة   0 تعليق   الوطني
بلقصير يشدد على تعبئة كل الوسائل البشرية والتنسيق لمكافحة كل أشكال الجريمة

شدد قائد الدرك الوطني، العميد غالي بلقصير على ضرورة تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية المتاحة وضمان التنسيق التام مع مصالح الأمن الأخرى لمكافحة كل أشكال الجريمة، كما دشن بلقصير مقرات لسرايا حراس الحدود بتلمسان، في إطار مخطط العمل المتبنى لصّد كل أشكال الجريمة المنظمة، خاصة التي تقع على المناطق الحدودية تزامنا مع نهية السنة التي تعرف نشاطا كبيرا للمهربين من وإلى المغرب.

وشدد العميد على "التركيز على العمل الجواري الذي يبقى نشاطا أساسيا لإشراك المواطن في أمنه ويعزز الثقة بين رجل القانون والمواطن، في كنف الاحترام المتبادل واحترام القوانين والأنظمة"، وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني بأن قائد الدرك الوطني استقبل بمقر قيادة الناحية من طرف اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية، ليقوم بعدها بمعاينة وتدشين منشآت جديدة تدخل في إطار مخطط تطوير وعصرنة الدرك الوطني كمشروع إنجاز المخبر الجهوي للقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني، ومجموعة التدخل والمؤسسات الجهوية للإسناد، كما دشن المقر الجديد للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم ومقرات لسرايا حراس الحدود بتلمسان، في إطار مخطط العمل المتبنى لصّد كل أشكال الجريمة المنظمة، خاصة التي تقع على المناطق الحدودية، وفي ختام الزيارة، عقد قائد الدرك الوطني اجتماع عمل مع الإطارات وقادة الوحدات العاملة على مستوى إقليم القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.

 

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