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بن غبريت تأمر بإحصاء المناصب الشاغرة تحضيرا لمسابقة التوظيف

غلق القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي بعد أسبوعين

  17 ديسمبر 2018 - 20:27   قرئ 277 مرة   0 تعليق   الوطني
غلق القوائم الاحتياطية في الطورين المتوسط والثانوي بعد أسبوعين

شرعت وزارة التربية الوطنية في استدعاء الأساتذة المسجلين في القوائم الاحتياطية للأطوار التعليمية الثلاثة قبل أقل من أسبوعين عن انتهاء مدة الاستعانة بها على مستوى الطورين المتوسط والثانوي، يحدث ذلك تزامنا مع انطلاق عملية إحصاء المناصب الشاغرة في القطاع إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري في انتظار فتح مسابقات التوظيف في غضون الثلاثي الأول من السنة الجارية.

 

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن استغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الأساتذة سيستمر العمل به بالنسبة للتعليم الابتدائي إلى غاية 31 ديسمبر 2019، في حين يتوقف استغلال القوائم الاحتياطية في التوظيف بالنسبة للطورين المتوسط والثانوي في ديسمبر الجاري، وأمرت بن غبريت مدراءها ومسؤولي المؤسسات التربوية بتحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، الانتداب، لشغل المناصب المالية نتيجة التوظيف المباشر، التوظيف الخارجي، أو استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقتي توظيف الأساتذة المنظمتين بعنوان 2017 و2018، وكذا التكفل الإداري والمالي بالأساتذة المتعاقدين في مناصب شاغرة إن وجدت أو على عطل مرضية وعطل الأمومة في أجل أقصاه 20 ديسمبر 2018.

من جهة أخرى، طلبت وزارة التربية من خريجي المدارس العليا للأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة الشروع في تسجيل أنفسهم في الأرضية الرقمية للتوظيف التي أعيد فتحها خلال شهر جويلية الماضي على المستوى المحلي، للظفر بمناصب شغل قبل الدخول المدرسي المقبل، كما طلبت منهم القيام في الوقت ذاته بإيداع ملفاتهم الورقية على مستوى مصالح المستخدمين بمديريات التربية لولاياتهم والتي تضم بعض الوثائق لا سيما استمارة معلومات تسلم لهم عند إيداع الملف، شهادة التخرج، كشوف النقاط لجميع المستويات، نسخة عن بطاقة الهوية.

نبيل شعبان

 

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