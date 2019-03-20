اعتبر حجمه الحالي محتشما

أويحيى يدعو الكوريين إلى الاستثمار بقوة في الجزائر

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى الكوريين إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الجزائريين أقوى من سابقاتها، بعدما بلغت حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية 2.3 مليار دولار، حسبما كشف عنه رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر.

أوضح أويحيى أن قانون الاستثمار الجزائري يقدم امتيازات بخصوص الاستثمار الأجنبي بدءا من الإعفاء الضريبي إلى الإعفاء على القيم الجمركية، مما يهدف إلى بناء مؤسسات في إطار الشراكة، على حد قوله، داعيا خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري الكوري في دورته الخامسة، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، رجال الأعمال الكوريين إلى الإقبال بقوة على فرص الاستثمار بالجزائر، مشيرا إلى أن حضور كوريا الجنوبية كمستثمر بالجزائر يبقى محتشما في الوقت الراهن، حيث بقيت الاستثمارات الحقيقية مقتصرة على الإلكترونيات والسيارات.

وأبرز الوزير الأول مكانة الجزائر في السوق الافريقية، مشيرا إلى أنها ستكون بوابة نحو الاتحاد الإفريقي والأوروبي والعالم العربي، كمنطقة اقتصادية محورية، مخاطبا الكوريين في هذا الصدد بـ أنتم قادمون لبلد في إطار شراكة رابحة رابحة.

ولفت أويحيى أيضا إلى المزايا التي تتمتع بها الجزائر التي تمثل سوقا يضم 40 مليون مستهلك، وبلدا في خضم التنمية بمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمائة خارج المحروقات، مضيفا أن الجزائر تعتبر بلدا موسرا من الناحية المالية، حيث يتوفر على احتياطات صرف تقارب 100 مليار دولار وتمثل مديونتها نسبة أدنى من 40 بالمائة من ناتجها المحلي الخام.

من جهته، قال الوزير الكوري، لي ناك يون أن كوريا الجنوبية، تسعى لتعزيز الاستثمار مع الجانب الجزائري في العديد من المجالات، الصناعية والزراعية وتكنولوجيات والطاقات البديلة، وكذا صناعة تركيب السيارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإدارة، والنقل وإعادة استغلال النفايات.

وتطرق الوزير إلى تاريخ الجزائري الثوري وفترة العشرية السوداء، وما مرت به الجزائر من فترات عصيبة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك استطاعت تحقيق الاستقرار في جل المجالات والميادين، وحققت قفزة نوعية في قطاع الزراعة الصناعة والأجهزة الكهرو منزلية. من جانب آخر، أكد وزير الصناعة يوسف يوسفي أن الهدف من هذا المنتدى هو إعطاء ديناميكية جديدة ودفع قوي للشراكة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات صداقة عززها إطار الشراكة منذ سنة 2006 والملتزم به من طرف الجزائر وكوريا الجنوبية عقب اللقاء الذي جمع حينها بين رئيسي البلدين، وأن وجود الوزير الأول الكوري جنوبي في أشغال المنتدى برفقة الوزير الأول الجزائري يعكس مدى قوة الصداقة بين الشعبين وعلى الرغبة في تعزيز هذه الصداقة بشراكة فعالة، وهو ما تجسده المشاركة كبيرة العدد والقوية من المؤسسات الكورية في فعاليات هذا المنتدى الاقتصادي على حد قوله، كما دعا يوسفي المؤسسات الجزائرية والكورية، إلى بناء أسس شراكة مجددة حاملة للفرص والازدهار والمنفعة المتبادلة.

وكشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر خلال تدخله في المنتدى، عن بلوغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وكوريا الجنوبية 2.3 مليار دولار، موضحا أن 1.6 مليار دولار منه تمثل حجم الاستيراد من كوريا الجنوبية، في حين أن 700 مليون دولار منه تمثل حجم الاستغلال في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتي يدخل أغلبها في إطار صناعة الإلكترونيات والسيارات.