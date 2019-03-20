بعد رواج سيناريو تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة

هيئة دربال تؤكد أنها غير معنية بتأجيل الرئاسيات

تحفّظ رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن الخوض في النقاش الدائر حول تمديد العهدة للرئيس بوتفليقة وعدم إجراء انتخابات رئاسية في موعدها القانوني، مبرزا أنّ هيئته ليست حزبا سياسيا.

قال دربال في تصريحات نقلها موقع كل شيء عن الجزائر، أمس، بالنسبة لأي موعد انتخابي يجرى في البلاد، سواء كان محليا أو تشريعيا أو رئاسيا، يبدأ عملنا مع استدعاء الهيئة الناخبة، وفي حال التأجيل ننتظر إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة القادمة. وتابع رئيس الهيئة التي استُحدثت بموجب التعديل الدستوري سنة 2016 يقول: ليس لنا رأي في قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية، لأننا لسنا حزبا سياسيا، كما لا يمكننا التعليق على المترشحين لهذا الموعد، وعملنا يقتصر على مراقبة العملية الانتخابية ورصد الخروقات. وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل القادم، ثالث محطة انتخابية تشرف عليها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حيث شاركت في الانتخابات التشريعية شهر ماي 2017 وبعدها المحلية التي أجريت في نوفمبر من السنة ذاتها.

ويجري حاليا في دوائر صناع القرار التفكير في مرحلة انتقالية غير معلنة، حيث يتم التحضير لتعديل دستوري يتم بموجبه الترخيص لتأجيل الانتخابات الرئاسية، التي من المفروض أن تجرى شهر أفريل المقبل، على أن يكون استدعاء الهيئة الناخبة شهر جانفي. وراجت أطروحة تتعلق باستدعاء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الفعاليات السياسية والنقابات وكذا المجتمع المدنية، إلى ندوة وطنية في رسالة يوجهها للأمة خلال الأيام القادمة، يدعوها فيها إلى المشاركة في ورشة مفتوحة لتعديل الدستور وقانون الانتخابات والتوافق حول تسيير المرحلة القادمة. ويمكن أن يفهم من هذا الترتيب أن الندوة الوطنية، تحضيرا لتأجيل الانتخابات الرئاسية لموعد يحدد في الندوة، وهو ما سيعطي حجية لأصحاب القرار يواجهون بها من سيشيرون لمخالفة دستورية بتأجيل الانتخابات الرئاسية المرتبط في نص الدستور بحالات الحرب.

ولن تكون ندوة جانفي سابقة في التاريخ السياسي للجزائر، حيث سبقتها ندوة للوفاق الوطني شهر جانفي من سنة 1994 التي جاءت تزامنا مع نهاية عهدة المجلس الأعلى للدولة، وقد حضرها أحزاب وشخصيات وممثلون عن المجتمع المدني، ومقترح تزكية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للدولة وقتها، قبل أن يتم تثبيت نص المادة 6 من أرضية الوفاق الوطني التي تشير لحق المجلس الأعلى للأمن باختيار رئيس الدولة، ومن ثمة تم تعيين وزير الدفاع الأسبق اليامين زروال رئيسا للدولة.