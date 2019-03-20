سيدي السعيد يُطمئن عمال الحجار بإيجاد حلول لهم ويكشف:

إعلان قائمة المهن الشاقة سيكون نهاية الأسبوع الجاري

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد، عن قرب إنهاء اللجنة المكلفة إعداد القائمة النهائية للمهن الشاقة وسيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

أوضح سيدي السعيد أن اللجنة المكلفة بإعداد القائمة النهائية ستودع رسميا تقريرها التمهيدي للأمين العام للاتحاد، مع نهاية الأسبوع الجاري، بعد سنتين من العمل، حيث سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمهن الشاقة، حيث سيسمح لهامن استرجاع حقها في التقاعد النسبي، مطمئنا على هامش أشغال منتدى الأعمال الجزائري الكوري في دورته الخامسة، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، عمال الحجار بعمله على إيجاد حلول استعجالية لمشاكلهم، قائلا فيهذا الشأن أنا رجل الحلول وسأجد حلا لمشاكل عمال الحجار. وبخصوص الحركة الاحتجاجية التي قام بها معارضو الأمين العام للمركزية النقابية، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بدار الشعب في العاصمة، أكد سيدي السعيد أن اتحاد العام عمال الجزائريين لديه رجال ونساء خلفه وأن الاتحاد لديه طموح جمهوري ديمقراطي للدفاع عن العمال والسلم والاستقرار الاجتماعي. من جهة أخرى، اعتبر ذات المتحدث، أن إمكانية تحويل منتدى رؤساء المؤسسات الافسيو لنقابة مستقلة سيعزز العمل النقابي أكثر في الجزائر، قائلا وجود نقابتين تدافع عن حقوق العمال أفضل من نقابة واحدة.