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ملفاتهم رُفضت من الترشح لدخول الغرفة العليا للبرلمان

العدالة تُنهي طموح 26 منتخبا محليا في الحصول على الحصانة

  17 ديسمبر 2018 - 20:30   قرئ 271 مرة   0 تعليق   الوطني
العدالة تُنهي طموح 26 منتخبا محليا في الحصول على الحصانة

أسقطت المقصلة القضائية ملفات 26 مترشحا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، ليتمّ حرمان هؤلاء الذين هم بالأصل منتخبون محليون، وبدخولهم الغرفة العليا للبرلمان كانوا سيتمكنون من الحصول على الحصانة البرلمانية، ووفقا لقانون الانتخابات فإنّ الأسباب تتعلق بمتابعات قضائية سابقة في حقّهم.

 

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي كان يتحدث سهرة الأحد عبر التلفزيون العمومي في برنامج  حوار الساعة، إنّ المصالح القضائية رفضت 26 ملفا لمترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بسبب متابعات قضائية في حقهم. وصرّح لوح:  اللجان القضائية المشكلة في الولايات درست232 ملف، تقدم أصحابها لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وقد تم قبول 206 منها، ممثلين لـ 23 حزبا سياسيا، بينما تم رفض البقية. ويأتي الرفض بعد تقدّم أصحاب الترشيحات بطعون للمصالح القضائية احتجاجا على رفضهم من قبل المصالح الإدارية، وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، وقد يكون الرفض بسبب عدم توفر الشروط التي تتضمنها المادة 111 من قانون الانتخابات، وهي المتعلقة بالسن القانوني 35 سنة فما فوق أو صدور أحكام ضدهم لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يتم رد الاعتبار إليهم. وشهدت عملية الترشيحات احتجاجات لمترشحي التجمع الوطني الديمقراطي، وسبق للناطق الرسمي باسم الحزب الصديق شهاب أن صرح لـالمحور اليومي بأنّ قواعد الأرندي سجلت تعرض الحزب لتعسّف إداري، قائلا:  هناك امتعاض شديد في صفوف المناضلين عبر القواعد جراء تعسف الإدارة والأجهزة، موضّحا أن:  الحزب تلقى رفضا للملفات عبر عشر ولايات وهو رفض غير مبرر قانونيا لأنه في أغلب الحالات تم الاستناد على مواد لا علاقة لها بالقبول من عدمه، تتعلق أساسا برفض على أساس المتابعات القضائية، والقانون واضح في هذا الشأن، حيث يتحدث عن أحكام نهائية وليس متابعات. ومعلوم أنّ المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، هم منتخبون محليون عبر المجالس الشعبية البلدية والولائية، يطمحون إلى دخول الغرفة العليا للبرلمان من أجل الحصول على الحصانة البرلمانية. ولم يتمكن سوى حزب جبهة التحرير الوطني، من تقديم مترشحين عبر 48 ولاية مقابل 46 ولاية للتجمع الوطني الديمقراطي، في حين تقدمت بقية الأحزاب عبر 17 مرشحا، بينما يمثل المترشحون الأحرار 41 مترشحا. ويبرر متتبعون انتشار الأفلان عبر 48 ولاية بمحاولة الحزب العتيد تعزيز مواقعه داخل مجلس الأمة بعد خسارته عدة بلديات في موعد 23 نوفمبر 2017، حيث يتوقع أن يرشح الحزب قياديين في السباق الماراطوني بمختلف الولايات لحشد أكبر عدد من المنتخبين المحليين وتجنب ضياع الأصوات بإغراءات الإدارة وأموال  الشكارة.

 حكيمة ذهبي

 

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