بهدف تحقيق خدمة أمنية دقيقة

الهبيري يوقع اتفاقية إطار مع الوكالة الفضائية الجزائرية

وقع المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى الهبيري، أمس، على اتفاقية إطار بين مديريته والوكالة الفضائية الجزائرية ممثلة بمديرها العام وعدد من إطاراتها، لتعزيز جسور الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الفضائية الجزائرية، عبر الاستغلال الأمثل للأنظمة الفضائية الجزائرية.

سيكون لتجسيد بنود هذه الاتفاقية أثر إيجابي في تحقيق خدمة أمنية أكثر دقة، باستغلال الأنظمة المعلوماتية الجيوغرافية، كما ستسمح هذه الاتفاقية بتنظيم دورات تدريبية تخصصية لفائدة عناصر الشرطة في مجال الخرائط والأنظمة الجغرافية، وهو الأمر الذي أكده العقيد مصطفى الهبيري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير الوسائل التقنية الذي أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني فخورة بمرافقة جميع المبادرات العلمية التي من شأنها المساهمة في رفع فاعلية الأداء والعمل الأمني لقوات الشرطة، قبل أن يتابع الحاضرون فيلما وثائقيا يعرف بمهام الوكالة الفضائية الجزائرية، وكذا القمر الصناعي الجزائري ألكوم سات 1ALCOM-SAT 1الذي أطلق السنة الفارطة، كما قام رفقة المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية في ختام مراسم الحفل بتوقيع بنود هذه الاتفاقية، والتوقيع على السجل الذهبي للوكالة الفضائية الجزائرية.