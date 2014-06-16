أكد أن شباب الجزائر اليوم لن يكون أقل شأنا من جيل نوفمبر ...قايد صالح:

"الأداء الأمثل للمهام النبيلة الموكلة هو تثبيت لأمن الجزائر وترسيخ لاستقرارها"

شدّد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح أن "الأداء الأمثل للمهام النبيلة الموكلة هو تثبيت لأمن الجزائر وترسيخ لاستقرارها وحماية لاستقلالها وصون لسيادتها الوطنية وحفاظ على وحدتها الترابية والشعبية خاصة في ظل الرهانات والتحديات التي تفرضها التطورات الدولية الحاصلة"، مؤكدا أن "شباب الجزائر اليوم لن يكون أقل شأنا من جيل نوفمبر في حماية مكتسبات الأمة الجزائرية والدفاع عن قيمها ومبادئها السامية".

قال الفريق "في هذا الشأن تحديدا يجدر بي التذكير أيضا بهذه المناسبة الكريمة، بأن انتصار جيش التحرير الوطني بالأمس، كان بفضل، حسن التوكل على الله العلي القدير، ثم بحسن الأخذ بالأسباب، وما دام جيش التحرير الوطني يمثل القدوة الحسنة بامتياز لقواتنا المسلحة، فإننا نحرص دوما، بفضل ما تحظى به قواتنا المسلحة من دعم متواصل من لدن رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على أن نأخذ بكافة الأسباب أي نأخذ بكافة عوامل وموجبات النجاح"، مضيفا "فعلى هذا الشكل انبعث جيش التحرير الوطني مجسدا في الجيش الوطني الشعبي، وامتزج دم شهيد الثورة التحريرية المباركة بدم شهداء الواجب، فبرهن بذلك شباب اليوم وبصفة أكيدة، بأنه لن يكون أقل وطنية من شباب الأمس، وأن الجزائر التي أنجبت أجيال الأمس، تفتخر بإنجابها اليوم لهذه الأجيال الشابة التي ستبقى تحمل وطنها في قلوبها، وستبقى تجعل من أسلافها قدوتها الطيبة وأسوتها الحسنة، وسيبقى شبابها يعتبر تأدية الواجب حيال الوطن، معنى نبيلا وساميا من معاني المواطنة".

في سياق متصل، واصل الفريق تفقد بعض وحدات الناحية وقام بتدشين المستودع الجهوي للتموين بالوقود بعين مليلة، حيث أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق الذي كان مرفوقا بقائد الناحية العسكرية الخامسة، اللواء عمار عثامنية، قام في البداية بتفقد وتدشين المستودع الجهوي للتموين بالوقود بعين مليلة، مضيفا أن "هذا المكسب الاستراتيجي الحساس والهام يأتي إنجازه كوحدة إسناد بمختلف المواد البترولية في إطار مخطط تطوير سلسلة الإمداد للجيش الوطني الشعبي، فضلا عن كون هذه الوحدة تتميز بمرونة استخدام تمكنها من الاضطلاع بمهام نقل الوقود، توزيعه وتخزينه، إضافة إلى إجراء التحاليل ومراقبة النوعية"، كما استمع نائب وزير الدفاع الوطني إلى عرض قدمه المدير الجهوي للوقود حول المهام الأساسية لهذه الوحدة ودورها "الحيوي" في إسناد وحدات الناحية بمختلف المواد الطاقوية، ليقوم بعدها بالمعاينة الميدانية لمختلف أقسام ومرافق هذه الوحدة، أين أوصى القائمين عليها "بضرورة المحافظة على هذا الانجاز الحيوي من خلال التسيير الجيد والفعال والتقيد الدقيق والصارم بمختلف الإجراءات التقنية والوقائية والتدابير الأمنية المعمول بها" طالبا منهم بأن "يكون عملهم متسما بالمهنية والاحترافية التي تكفل الاستفادة القصوى من هذا الإنجاز المعتبر".

أسامة سبع