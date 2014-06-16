بوهدبة يُشدد على أهمية الشراكة بين مختلف الأسلاك لتحقيق الأمن

بدوي يدعو إطارات الشرطة للالتفاف حول القيادة الجديدة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إطارات المديرية العامة للأمن الوطني وأفرادها إلى الالتفاف حول قائدهم الجديد، داعيا إياهم إلى تأمين أهم موعد ستعيشه الجزائر قريبا، مشددا على أن أعوان الشرطة مدعوون إلى أن يكونوا كرجل واحد خلف قيادتهم الجديدة، خاصة وأن بلادنا ستشهد أهم استحقاق انتخابي شهر أفريل المقبل، وأن يضعوا أمن الجزائر وتأمين مواعيدها الانتخابية نصب أعينهم.

وجه بدوي خلال إشرافه على تنصيب المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارا بوهدبة بالمدرسة العليا للشرطة-علي تونسي ضباط الجهاز بقوله "انتظر منكم جميًعا أن تكونوا كرجل واحد خلف قيادتكم الرشيدة بهدف تمكينها من أداء مهامها النبيلة على أكمل وجه، ضمانًا لأمن المواطنين والممتلكات"، داعيا عناصر الجهاز الأمني إلى عدم ادخار أي جهد ومواصلة رفع التحديات بوضع أمن الجزائر وتأمين مواعيدها الانتخابية نصب أعينهم، قائلا أن جهاز الشرطة سيعرف قفزة نوعية تحت قيادته الجديدة، مشيدًا بتضحيات ومجهودات عناصر الجهاز من أجل جزائر آمنة ومنوهًا باحترافية الجهاز وخبرته، حيث أصبح مرجعًا يعول عليه في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وباقي الآفات الاجتماعية، مشيرا إلى مؤسسات الدولة التي شكّلت حصنًا منيعًا يحمي الجزائر من المؤامرات التي تحاك ضدها، منوّهًا بدورها في الحفاظ على مكسب الاستقرار.

من جهته، شدد الوافد الجديد على مكتب مدير المديرية العامة للأمن الوطني أهمية الشراكة بين مختلف الأسلاك الامنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع البلاد، حيث أكد بوهدبة لدى تنصيبه خلفا للعقيد لخضر لهبيري عن قناعته بان الشرطة بقدر ما هي مرفق عام فهي مؤسسة امنية بامتياز ولا يمكنها العمل بدون شراكة فعالة وصريحة ودائمة مع الجيش الوطني الشعبي ومع كل الاسلاك الامنية بمختلف صلاحياتها"، مشيرا إلى أن عودته بين افراد وإطارات الشرطة "فرصة لتجديد العهد والمضي قدما بعزم وثبات نحو الافضل لخدمة الوطن والمواطنين، داعيا منتسبي الشرطة الى التحلي بالانضباط والنزاهة والصرامة التي تعد منطلق واساس كل ما نقوم ونصبو اليه، قائلا إن الشرطة مرفق عام ذو طبيعة مجتمعاتية بما يقتضيه هذا المفهوم من أسس ومعايير ترمي إلى تحسين الخدمة باستمرار مما يستوجب دائما مراجعة الذات والتطوير والعصرنة، داعيا إلى الاندماج على غرار كل هيئات ومؤسسات وزارة الداخلية في مخططات وبرامج العصرنة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية مؤكدا بانه سيعمل مع كل القطاعات المعنية من اجل تحقيق الامن والأمان ومن أجل حماية الأشخاص والممتلكات.