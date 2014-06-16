شريط الاخبار
بوتفليقة لن يسمح بتحوّل الجزائر إلى ليبرالية ما دام في الحكم "الأداء الأمثل للمهام النبيلة الموكلة هو تثبيت لأمن الجزائر وترسيخ لاستقرارها" شلل في المؤسسات التربوية يومي 26 و27 فيفري بدوي يدعو إطارات الشرطة للالتفاف حول القيادة الجديدة حنون تؤكد أن المشاركة في الرئاسيات بيد اللجنة المركزية المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي الحكومة تخصص 20 ألف مليار للبرامج التنموية البلدية تكلفة حج 2019 تنتظر تأشيـر الرئيس بوتفليقة زيتوني يكشف عن مراجعة قانون المجاهد والشهيد قريبا "لا مقاضاة لأصحاب المشاريع الفاشلة" يوسفي يدعو إلى إتاحة فرص الشراكة في قطاع الصناعة للنساء الحكومة تحارب فوضى التجارة الإلكترونية تخفيضات جديدة لـ "أوبك" تُنعش أسعار النفط لأول مرة في 2019 شخصان من البليدة يستوليان على أموال الغير في صفقات بيع وهمية سوناطراك تؤكد عدم تأثر المركب الصناعي الغازي بحاسي مسعود دوريات يومية لمصالح الأمن بالإقامات الجامعية وأوامر بالتنسيق مع مدرائها مداخيل الجزائر تهوي إلى 30 مليار دولار خلال 2019 الحكومة تلعب ورقة السوق الإفريقية لتقوية الاقتصاد الوطني حرب اكتتاب الاستمارات تندلع في بيوت المترشحين للرئاسيات لوموند تحشر أنفها في ترشّح بوتفليقة بسبب توتر العلاقات الجزائرية - الفرنسية إطلاق مصنع نيسان رسميا بقدرة تركيب 63.5 ألف سيارة سنويا توزيع 30 ألف وحدة سكنية قبل الانتخابات الرئاسية إجراء قرعة ألفي جواز حج إضافي يوم السبت بمقرات الولايات بدوي يؤكد التكفل بانشغالات المواطنينالمروّجة عبر مواقع التواصل قايد صالح يؤكد أن الشعب يعرف من سيختار لقيادة الجزائر كناس يتساءل حول الملايير التي تُصرف على الأمن بالجامعات ربط المؤسسات التربوية والصحية بالأنترنت عبر القمر الصناعي الجزائري وزارة التربية تحصي العمال المتعاقدين تحضيرا لفتح القوائم الاحتياطية إحصاء 637 حالة جديدة بالسيدا في 2018 الحماية المدنية تتدعم قريبا بـ 15 طائرة هيليكوبتر لإطفاء الحرائق منظمات وطنية تصطف وراء بوتفليقة في رئاسيات أفريل سيلاس لصناعة الإسمنت تصدّر 38 ألف طن نحو غرب إفريقيا تأجيل ملف تفجيرات قصر الحكومة إلىالدورة الجنائية المقبلة أغلب التحاليل المخبرية أثبتت جودة القهوة المسوّقة للجزائريين تحطيم والسطو على مقر وكالة جيزي بدواجي بمدينة بجاية مفاوضات مع رجال أعمال لضمان التمويل وتجنيد الشباب لإدارة صفحات فايسبوك أسعار النفط ترتفع بعد قرار السعودية خفض إنتاجها مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة يتوقع انفراج أزمة ندرة الأدوية إطلاق مناقصة لبسط شبكة الـ جي 3 بالمناطق الريفية والسياحية الإنتاج الوطني من الحليب تطور بـ2.3 مليار لتر خلال 17 سنة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي

مقري، بن فليس، بن قرينة وغديري في بيت جاب الله

المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي

  15 فيفري 2019 - 15:31   قرئ 128 مرة   0 تعليق   الوطني
المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي

تبحث المعارضة، يوم الأربعاء المقبل، إمكانية الالتفاف على مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية، قبل أسبوعين من غلق الرسمي لآجال إيداع الترشيحات من قبل المجلس الدستوري، حيث ستعقد شخصيات "ثقيلة" اجتماعا قد يكون الأخير من أجل إعلان قرار يحسم موقف المعارضة من رئاسيات أفريل المقبل.

بعدما ظلت تركن في مقراتها في انتظار "توضح الرؤية" في الساحة السياسية، قررت أحزاب المعارضة عقد اجتماع نهائي من أجل الإفصاح عن موقفها بشأن مرشح التوافق لديها، وسيكون الاجتماع بمقر حزب "جبهة العدالة والتنمية" التي يرأسها عبد الله جاب الله. ووفقا لمعلومات "المحور اليومي"، فإن الاجتماع ستحضره شخصيات منها من قام بسحب استمارات الترشح للرئاسيات، على غرار عبد الرزاق مقري،رئيس حركة مجتمع السلم، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني. وستكون مفاجأة الاجتماع حضور اللواء المتقاعد المرشح المفترض للرئاسيات علي غديري، الذي سبق له وأن التقى بجاب الله قبل أيام، وتدارس الطرفان إمكانية كسب غديري للدعم من قبل الأحزاب السياسية المعارضة، لاسيما وأن خريج المؤسسة العسكرية يرى نفسه البديل الجاهز للرئيس المترشح لولاية خامسة عبد العزيز بوتفليقة.

يعتبر الاجتماع ثمرة للاتصالات التي باشرها عبد الله جاب الله، مؤخرا، مع المترشحين للرئاسيات والأحزاب السياسية، يهدف اختيار مرشح من بين أربعة مترشحين محتملين وهم علي غديري، علي بن فليس، عبد الرزاق مقري، عبد القادر بن قرينة. إذ سيعمل المجتمعون على ضرورة إقناع بعضهم بالتنازل عن الترشح لصالح مرشح تصطف وراءه المعارضة كاملة وتعمل من أجل تكافؤ المنافسة بينه وبين مرشح السلطة وهو عبد العزيز بوتفليقة. ورغم صعوبة المهمة بالنظر إلى إصرار كل مترشح على تقديم نفسه كمرشح المعارضة، إلا أن الاجتماع في حد ذاته يشكل خطوة في البحث عن توافق سياسي للمعارضة في ظل الحظوظ الكبيرة التي يحوز عليها مرشح السلطة.

وتبقى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الوحيدة التي لم تحسم موقفها بعد من الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث لا تبدو "زعيمة" العمال متحمسة للترشح، لكنها قامت بسحب الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات في انتظار فصل اللجنة المركزية في الأمر. وترفض حنون، التخندق مع باقي أطياف المعارضة، كما أنها لم توضح موقفها بخصوص العسكري المترشح علي غديري، رغم أن مراقبين تنبئوا بإمكانية دعمها له.

جدير بالذكر أن كلا من أقدم حزب معارض في الجزائر، جبهة القوى الاشتراكية، قد أعلنت قبل أسبوعين عن مقاطعتها للانتخابات، وكذلك هو موقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قرر طرح مبادرة سياسية جديدة، حيث وجه نداء سياسيا على شكل مبادرة، لتجاوز "الانسداد التاريخي"، ودعا إلى "فتح نقاش مع المناضلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمواطنين الراغبين في المشاركة في إنشاء فضاءات تشاور بهدف تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل بناء ميزان قوى يسمح بانطلاقة جديدة".

حكيمة ذهبي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات