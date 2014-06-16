مقري، بن فليس، بن قرينة وغديري في بيت جاب الله

المعارضة تجتمع الأربعاء للالتفاف حول مرشحها التوافقي

تبحث المعارضة، يوم الأربعاء المقبل، إمكانية الالتفاف على مرشح توافقي للانتخابات الرئاسية، قبل أسبوعين من غلق الرسمي لآجال إيداع الترشيحات من قبل المجلس الدستوري، حيث ستعقد شخصيات "ثقيلة" اجتماعا قد يكون الأخير من أجل إعلان قرار يحسم موقف المعارضة من رئاسيات أفريل المقبل.

بعدما ظلت تركن في مقراتها في انتظار "توضح الرؤية" في الساحة السياسية، قررت أحزاب المعارضة عقد اجتماع نهائي من أجل الإفصاح عن موقفها بشأن مرشح التوافق لديها، وسيكون الاجتماع بمقر حزب "جبهة العدالة والتنمية" التي يرأسها عبد الله جاب الله. ووفقا لمعلومات "المحور اليومي"، فإن الاجتماع ستحضره شخصيات منها من قام بسحب استمارات الترشح للرئاسيات، على غرار عبد الرزاق مقري،رئيس حركة مجتمع السلم، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني. وستكون مفاجأة الاجتماع حضور اللواء المتقاعد المرشح المفترض للرئاسيات علي غديري، الذي سبق له وأن التقى بجاب الله قبل أيام، وتدارس الطرفان إمكانية كسب غديري للدعم من قبل الأحزاب السياسية المعارضة، لاسيما وأن خريج المؤسسة العسكرية يرى نفسه البديل الجاهز للرئيس المترشح لولاية خامسة عبد العزيز بوتفليقة.

يعتبر الاجتماع ثمرة للاتصالات التي باشرها عبد الله جاب الله، مؤخرا، مع المترشحين للرئاسيات والأحزاب السياسية، يهدف اختيار مرشح من بين أربعة مترشحين محتملين وهم علي غديري، علي بن فليس، عبد الرزاق مقري، عبد القادر بن قرينة. إذ سيعمل المجتمعون على ضرورة إقناع بعضهم بالتنازل عن الترشح لصالح مرشح تصطف وراءه المعارضة كاملة وتعمل من أجل تكافؤ المنافسة بينه وبين مرشح السلطة وهو عبد العزيز بوتفليقة. ورغم صعوبة المهمة بالنظر إلى إصرار كل مترشح على تقديم نفسه كمرشح المعارضة، إلا أن الاجتماع في حد ذاته يشكل خطوة في البحث عن توافق سياسي للمعارضة في ظل الحظوظ الكبيرة التي يحوز عليها مرشح السلطة.

وتبقى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الوحيدة التي لم تحسم موقفها بعد من الاستحقاق الرئاسي المقبل، حيث لا تبدو "زعيمة" العمال متحمسة للترشح، لكنها قامت بسحب الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات في انتظار فصل اللجنة المركزية في الأمر. وترفض حنون، التخندق مع باقي أطياف المعارضة، كما أنها لم توضح موقفها بخصوص العسكري المترشح علي غديري، رغم أن مراقبين تنبئوا بإمكانية دعمها له.

جدير بالذكر أن كلا من أقدم حزب معارض في الجزائر، جبهة القوى الاشتراكية، قد أعلنت قبل أسبوعين عن مقاطعتها للانتخابات، وكذلك هو موقف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي قرر طرح مبادرة سياسية جديدة، حيث وجه نداء سياسيا على شكل مبادرة، لتجاوز "الانسداد التاريخي"، ودعا إلى "فتح نقاش مع المناضلين السياسيين والنقابيين والجمعويين والمواطنين الراغبين في المشاركة في إنشاء فضاءات تشاور بهدف تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل بناء ميزان قوى يسمح بانطلاقة جديدة".