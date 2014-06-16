التكتل النقابي ينفذ تهديداته ويطالب بمراجعة انشغالات الموظفين

شلل في المؤسسات التربوية يومي 26 و27 فيفري

• بن غبريت تأمر الأساتذة والتلاميذ بالبقاء داخل المدارس وتهدد النقابات بالعدالة

قرّر تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية شن إضراب وطني يومي 26 و27 فيفري الجاري، سيكون متبوعا باحتجاجات ولائية أمام مقرات مديريات التربية للضغط على الوزارة من أجل إعادة النظر في المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع، وفي المقابل اتخذت وزارة التربية إجراءات صارمة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية، حيث أمرت مدراءها بإبقاء التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسات التربوية طيلة أيام الإضراب.

نفّذت النقابات المستقلة تهديداتها بالعودة إلى الإضراب وتنظيم حركات احتجاجية في حال عدم تجسيد مطالب موظفي القطاع في أقرب وقت ممكن، وجاء قرار النقابات بتصعيد اللهجة، عقب الاجتماع الأخير لدراسة ردود الوزارة عن اللائحة المطلبية التي اعتبرها الشريك الاجتماعي أنها "لا تمت بأي صلة" لما تمت مناقشته خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي الوزارة عقب الإضراب الذي شنه التكتل الشهر الماضي.

وأكد التكتل في بيان له -تسلمت "المحور اليومي" نسخة منه- رفضه تجاوز وزارة التربیة الوطنیة لعمل اللجنة المشتركة لمعالجة القانون الأساسي بإعدادھا لمشروع دون إشراك النقابات فيما يخص الجانب الاجتماعي و المھني لا سيما ما تعلق بمطلب التطبیق الفوري للمرسوم 14/266 و بأثر رجعي، وإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنیف لا سيما "موظفي المصالح الاقتصادیة، موظفي التوجیه المدرسي والمھني، موظفي المخابر، مساعدي ومشرفي التربیة، مستشاري التغذیة المدرسة"، والتمسك بمقترح النقابات في اللجنة المشتركة فیما یتعلق بتصنیف أسلاك التدریس في الرتب القاعدیة ورتب الترقیة.

ودعا التكتل إلى الإلغاء النھائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة خاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المھنیین على نحو الطور الابتدائي 12 ،13 ،15 ـ المتوسط 13 ،14 ،16 والثانوي 14 ،15 ،17، مؤكدا تمسكه بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، ناهيك عن المطالبة بآلیات تعید التوازن للقدرة الشرائیة، وتحیین منحة المنطقة على أساس الأجر الرئیسي الجدید بدل المعتمد في سنة 1989، مشددا على ضرورة إنصاف الأساتذة المتكونین بعد 03 جوان 2012 بتمكینھم من الاستفادة من الترقیة إلى رتبة أستاذ مكون بتثمین خبرتھم المھنیة، وعدم المساس بعطلة نھایة الأسبوع، وحق الموظف والعامل في العطلة المرضیة.

مطالب بتخفیض الحجم الساعي لجمیع الأطوار ومراجعة المناهج

وفيما يخص الجانب التربوي والبیداغوجي، فقد طالب التكتل وزارة التربية بإعادة النظر في البرامج والمناھج الدراسیة بما یتماشى ومستوى التلامیذ لا سیما في مرحلة التعلیم الابتدائي وتحسین، وتخفیض الحجم الساعي لجمیع الأطوار مع مراعاة حجم العمل والمھام، لا سيما التكوین، وظروف العمل والتمدرس لتحقیق شعار التعلیم النوعي، داعيا إلى عدم المساس بالسلطة البیداغوجیة للأستاذ، أما فيما يتعلق بالحريات النقابية فقد طالب التكتل برفع التضییق على حریة ممارسة العمل النقابي محلیا ووطنیا، وضمان حق التفرغ للممثلین النقابیین أثناء ممارسة نشاطھم لا سيما حق الدخول إلى المؤسسات التربویة ورفع العقوبات والمتابعات القضائیة عن النقابیین.

بن غبريت تؤكد تحقيق جل مطالب العمال في وقت قياسي

وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت، في ردها على تهديد النقابات بالعودة إلى الإضراب كردة فعل عن عدم رضاهم على ردود الوزارة، أن الوزارة حققت كل مطالب العمال التي استطاعت تجسيدها في وقت قياسي وذلك بفضل عمل اللجنة التي تم تنصيبها خلال شهر ديسمبر والتي تقوم بزيارة كل مديريات التربية للاطلاع على كل انشغلات الموظفين المحلية والوطنية، وعن ملف التوظيف لهذه السنة الدراسية، أوضحت بن غبريت أن الوزارة طلبت من المديرية العامة للوظيفة العمومية تمكينها من رخصة استثنائية من أجل تمديد فترة الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للأطوار التعليمية الثلاثة إلى غاية السنة القادمة بالنسبة للناجحين في مسابقات التوظيف خلال سنتي 2017 و 2018 وبداية من السنة الدراسية المقبلة سيتم فتح مسابقات توظيف خارجية تشمل الأطوار التعليمية الثلاثة.

الوزارة تهدّد بالعدالة وتمنع التلاميذ والأساتذة من مغادرة المدارس

لجأت الوزارة إلى العدالة من أجل وقف الحركة الاحتجاجية التي شنه تكتل النقابات المستقلة الشهر الماضي الذي كان متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية، حيث صدر قرار من محكمة يئر مراد رايس بعدم شرعية الإضراب وبالتالي سيخضع كل الأساتذة المضربين إلى الإجراءات العقابية لا سيما الخصم من الأجور، وفيما يخص تعليمات الوزارة حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع الإضراب، لا سيما بقاء التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسات التربوية طيلة أيام الإضراب، أوضحت بن غبريت أن الوزارة تتعامل مع موظفيها في إطار الدستور الذي يعترف بالحق في الإضراب وممارسة العمل النقابي وهو أيضا يضمن حق التلاميذ في التعلم.

نبيل شعبان