قال إنه سيشرف شخصيا على مراقبة الورشات

طمار يأمر بتقديم تقارير شهرية عن وتيرة إنجاز سكنات "عدل"

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، مدراء وكالات تحسين السكن وتطويره "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري بتقديم تقارير شهرية تتضمن وتيرة تقدم الأشغال مع عقد جلسات تقييمية كل 3 أشهر يشرف عليها الوزير شخصيا للاطلاع على تطور الأشغال على مستوى 10 آلاف ورشة بناء عبر الوطن.

أكد الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه تم فسخ عقود إنجاز 48 ألف وحدة سكنية مع 9 مقاولات واستبدالها بمقاولات أخرى في صيغة البيع بالإيجار، إلى جانب توجيه إعذارات للمقاولات المكلفة بإنجاز 05 آلاف وحدة وإعادة بعث إنجاز ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية كانت الأشغال بها شبه متوقفة، كما تم فسخ عقود انجاز 35 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري وتوجيه الاعتذارات المكلفة بإنجاز ما يفوق 10 ألف وحدة سكنية، وحسب الوزير فإن "الطريق ما يزال طويلا" للقضاء على العراقيل التي تعيق انجاز المشاريع السكنية، داعيا متعاملي القطاع للتحلي بمهنية أكثر وتنظيم المشاريع أكثر.

وأوضح الوزير أن المرسوم التنفيذي رقم 18/06 المؤرخ في 20 جانفي 2018 سمح بتدخل الإدارة في حل النزاعات القائمة بين المرقين العقاريين والمستفيدين، عبر الإجراءات الإدارية أو باللجوء إلى العدالة، بعدما كانت هذه الصلاحيات مقتصرة في وقت سابق على المستفيد فقط.

أضاف طمار أن هذه النزاعات تأتي نتيجة لعجز المرقين عن إنجاز المشاريع الموكلة لهم في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم، وتسببت هذه النزاعات في الكثير من التأخير في انجاز وتسليم المشاريع السكنية سيما المتعلقة منها بصيغة الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم وبدرجة أقل صيغة البيع بالإيجار "عدل"، والراجع إلى تقاعس المرقين العقارين وبعض مؤسسات الانجاز عن أداء دورهم.

وفيما يتعلق بالمشاريع ضمن الصيغة القديمة ومسألة اتخاذ تدابير ضد المرقين بفسخ عقودهم، قال الوزير إن هذا الإجراء سينجم عنه تفاقم الصعوبات لإتمام الانجاز من طرف مرق آخر بسبب نقص أو انعدام التمويل لاستكمال الأشغال، وذكر الوزير بإحصاء قرابة 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر ولايات الوطن منذ جوان 2018 والتي يعمل القطاع على معالجتها في إطار ما يسمح به القانون، بحيث تم التكفل بـ 04 ألف وحدة حتى الآن، أما بالنسبة للمشاريع في هذه الصيغة والتي تضم 14 ألف وحدة لم تنطلق بها الأشغال قبل سنة 2018 فقد تقرر التنسيق مع السلطات المحلية لإعادة بعثها من جديدة.