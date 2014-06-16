بعد قرار تمديد مدة التربص إلى سنتين ..متربصو اتصالات الجزائر:

فرعون وعدت وأخلفت وحطمت آمال 1500 متربص

اتهم ما يزيد عن 1500 متربص باتصالات الجزائر، في بيان لهم، وزيرة القطاع هدى فرعون بالتضارب في التصريحات وإخلاف وعدها فيما يخص مدة تربصهم التي مددت لسنتين بدل 8 أشهر، رافضين الوضع ومهددين بالاحتجاج.

بعد مرور أربعة أشهر من قرار وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوحيات والرقمنة بإدماج أزيد من 1500متربص باتصالات الجزائر ومنحهم مناصب عمل لمدة 8 أشهر كمتربصين ومن ثم دائمين، تفاجأ المعنيون بالأمر من القرار الاخير أو تصريحات فرعون الاخيرة من ولاية تسمسيلت التي أكدت فيها أن مدة التربص تكون لسنتين وهو ما اعتبره المتربصون إجحافا في حقهم متسائلين عن السبب وراء ذلك ولماذا غيرت رأيها في هذه الفترة بالذات، غير بعيد عن ذلك ايضا اتهمها البعض بالتخلي عن وعودها والتي اعتبرت مجرد حبر على ورق أو تصريحات جاءت في فترة معينة لإسكاتهم خاصة بعد احتجاجهم اكثر من مرة على المستوى الوطني، حيث رفع المتربصون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعارات منددة ورافضة لسياسة المسؤولة الاولى على القطاع فيما يخص توظيفهم ومدة تربصهم ابرزها "لسنا عبيدا لا للحقرة سيدتي الوزيرة تربصنا 3 سنين و سنتين ونحن مؤهلين في جميع الميادين لماذا تضيفين سنتين بعقد diap ونعمل من 8 الى 16حتى اننا نعمل افضل من العمال الآخرين ومكونين أحسن تكوين وقد وعدتينا بمدة تتراوح بين 8 اشهر و 12 شهرا لماذا اصبحت سنتان؟ مليون لا يكفي سوى للنقل إلى مكان العمل لا يكفي الا لجلب حليب للأولاد لا للتهميش والحقرة".

فهل ستستجيب فرعون لنداء 1500 متربص أم أن لغة الشارع والاحتجاج ستكون الفيصل في قضيتهم كسابقتها.