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عيسى يدعو لمراجعة منظومة التكوين لإضفائها طابعا جمهوريا

الخطاب الديني لا بد أن يتوافق مع الخيارات الاقتصادية والإجتماعية

  16 فيفري 2019 - 17:55   قرئ 77 مرة   0 تعليق   الوطني
الخطاب الديني لا بد أن يتوافق مع الخيارات الاقتصادية والإجتماعية

 مؤسسة تحت وصاية الوزير الأول لتسيير جامع الجزائر ومركباته

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، إلى مراجعة منظومة التكوين في القطاع لمنحها طابعا جمهوريا، وحث إطارات الوصاية على مرافقة الخطاب الديني، حتى لا ينظر إلى المؤسسة الدينية على أنها هيئة خارج الجمهورية.

أوضح الوزير، خلال اللقاء الوطني لإطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بدار الامام في العاصمة، أن الخطاب الديني لا بد أن يكون متوافقا مع الاختيارات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأضاف في كلمته، خلال ذات الاجتماع الذي تحدث فيه عن ملامح البرنامج الخماسي القادم، 2019-2024، الذي سيعرف صدور القانون التوجيهي للقطاع مع انطلاقه، على ضرورة استقلالية قرار المؤسسة الدينية، وأردف أن المدارس القرآنية يراد لها أن تكون بدورها جمهورية عندما تكون في اطار مرجعتيها الدينية الوطنية، ولا يمكن ضمان هذا دون فرض احترام المنهاج والبرنامج الذي سيصممه العلماء، والذي سيعرض للمصادقة في الاجتماع السنوي الذي ينعقد بولاية غرداية في كل عام، المخصص للتعليم القرآني، واعتبر الوزير أن هذا الملف الأخير من بين أربعة ورشات كبرى سوف تسمح بصياغة القانون التوجيهي للقطاع، الذي يعد الحلقة الأخيرة للمخطط العمل الخماسي. عن تفاصيل المجلس الوزاري المشترك الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، حول جامع الجزائر، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، بالجزائر، أنه تصور وجود مؤسسة ستكون تحت مسؤولية الوزير الأول، تتكفل بالإشراف على الجامع ومركباته، وأردف أن ماهية هذه المؤسسة وصيغتها وآلياتها وفروعها وشروط تولي المسؤولية فيها، فخصصت له اجتماعات دورية، وانعقد منذ المجلس الوزاري السالف ذكره، لقاء لهذه اللجنة التقنية وسوف تجتمع مرة ثانية، اليوم، على أن تنتهي لقاءاتها بإعطائنا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آليات تسيير هذا المركب. حول ما تمخض عن الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد أيضا نهاية الأسبوع الماضي، بخصوص ملف الحج، فأعلن وزير الشؤون الدينية تحديد تكلفة هذه الأخيرة لموسم 1440هـ/2019م، إلا أنه لن يتم الإعلان عنها إلا بعد القيام بالقرعة الاستثنائية لكبار السن، التي جرت، أمس، وأوضح المتحدث أن التكلفة ارتفعت عن السنة الماضية، بسبب الزيادة في تكاليف النقل (3 بالمائة)، بالإضافة إلى الضرائب التي كانت فرضتها المملكة، وأردف أن هذا الارتفاع لن يصل الى مستوى جنوني. أول رحلة حج يوم 15 جويلية تابع المتحدث قائلا، إنّ هذا الاجتماع حدد آليات ورزنامة تنظيم الحج، حيث تجتمع يوم الثلاثاء القادم أول لجنة تقنية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمناقشة طريقة تنظيم الدفاتر وإعداد الملفات وأخذها من البلديات والدوائر الى الإدارة المركزية من أجل التأشيرة، وأضاف أن اللجنة المتعددة القطاعات للحج، ستجتمع تحت رئاسته، قبل نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الذي بعده، حيث سيتم التداول حول طريقة تسيير المرحلة من الآن -والى غاية 15 جويلية القادم- الذي سيكون تاريخ انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة، وأردف أن الألفي دفتر حج الذي منحهم رئيس الجمهورية لكبار السن فوق الـ 70 عام، والذين شاركوا في القرعة لعشرة مرات وأكثر، جاء لتمكين هؤلاء من أداء هذه النسك، وكذا تجنب افتراش الارصفة قرب سفارة المملكة للحوص للحصول على تأشيرة مجاملة.

 زين الدين زديغة

 

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