أزيد من 5700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التجارة والصناعة والفلاحة

تحصي ولاية الشلف، أزيد من 5.700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التجارة، الصناعة،الفلاحةوالخدمات.

وذلك حسب عرض قدمه مدير الصناعة والمناجم لولاية شلف، لوزير الصناعة يوسف يوسفي، خلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع اليوم الاحد للولاية،

أين وقف على العديد من مشاريع القطاع في مجالات مواد البناء، الكمياء، الإلكترونيك والصناعات الغذائية.

كما تضم الولاية 3 مناطق صناعية،إثنان منها بمنطقة واد سلي، وأخرى بمنطقة بوقادير، تنشط بها مؤسسات في مجالات صناعية عديدة.

تتمثل في مواد البناء، البلاستيك والمطاط، الطاقة، الصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.

و تحصي الولاية 168 مشروعا استثماريا في مختلف المجالات.