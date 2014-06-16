الأفلان في لقاءات موسعة يومي 22 و23 فيفري بجميع محافظاته

بعثت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني تعليمة إلى أمناء المحافظات والقسمات تأمرهم من خلالها بتسخير كل محافظات الحزب إلى عقد تجمعات يومي 22 و 23 فيفري الجاري للترويج لمرشح الحزب لرئاسيات 18 أفريل المقبل، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، هذه اللقاءات ستضم أمناء المحافظات ومكاتبها، أمناء القسمات ومكاتبها، نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه، منتخبو الحزب في مختلف المجالس. وزيادة على ذلك سيحضر اللقاء منتسبو الأسرة الثورية من مجاهدين وأبناء شهداء، وكذا باقي التنظيمات المنضوية تحت لواء " الأفالان"، وتتضمن التعليمة التي وقعها منسق قيادة الحزب، معاذ بوشارب، توجيهات بخصوص فتح القسمات الحزب أمام المناضلين والمواطنين للتحسيس بأهمية الانتخابات الرئاسية ومباشرة استعدادا لخوض حملة انتخابية ناجحة.

ودعا بوشارب من خلال التعليمة ، إطارات الحزب إلى التعبئة شاملة للقواعد النضالية للحزب، من خلال “تعزيز وحدة الحزب ولم شمل جميع الإطارات والمنتخبين والمناضلين والتفافهم بإخلاص وتفان حول مرشح الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة”، مشيرا إلى أن الأفلان ” يستعد لهذا الموعد الهام ، من خلال حشد كل قواه المادية والبشرية، لإنجاح هذه الانتخابات وجعلها مكسبا قويا لممارسة الديمقراطية في بلادنا”.