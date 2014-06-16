الفريق قايد صالح يشارك بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي

شارك،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،نائب وزير الدفاع الوطني أحمد قايد صالح،في حفل افتتاح فعاليات، معرض الدولي 14 للدفاع “idex-2019” بأبو ظبي.

ومثّل الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال هذا المعرض.

وأشرف على المعرض، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء،حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتندرج الزيارة حسب بيان الوزارة، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.