برمجة أكثر من 80 رحلة خلال موسم الاصطياف من ميناء وهران

برمجت المديرية الجهوية (غرب) للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 82 رحلة خلال موسم الاصطياف القادم من ميناء وهران، عبر ثلاثة خطوط باتجاه مدن أليكانت وبرشلونة (إسبانيا) ومرسيليا (فرنسا)، حسب ما أستفيد لدى المديرة الجهوية للمؤسسة عمارية زروالي.

وتخص هذه الرحلات التي تضمنها البواخر "الطاسيلي 2" و"الجزائر 2" و"طارق بن زياد" أشهر جوان، جويلية، أوت وسبتمبر، والتي تشهد إقبالا كبيرا للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، كما أوضحت المديرة مبرزة أن "أغلبية المغتربين يسافرون عبر الخطوط البحرية لمنطقة غرب البلاد وأن 80 % من المسافرين المغتربين عبر ميناء وهران تفضل خط وهران-برشلونة الذي يعتبر مفيدا لهم من ناحية ثمن التذكرة وقصر المسافة".

ولتلبية الطلب المتزايد للمغتربين خلال شهري أوت وسبتمبر تم برمجة 46 رحلة بحرية عبر الخطوط الثلاثة المذكورة باعتبار أن هذين الشهرين يعرفان ضغطا كبيرا بمناسبة عيد الاضحى المبارك وكذا عودة المغتربين إلى ديار المهجر التي تكون مع أواخر شهر سبتمبر، كما أشارت إليه زروالي.

وفي هذا الإطار، وجهت المديرة الجهوية نداءا إلى زبائن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "لتأكيد حجز العودة بمجرد الوصول وعدم تركه إلى اللحظة الأخيرة"، مؤكدة في ذات السياق "أن المؤسسة تسهر على تقديم لهم كافة التسهيلات

حتى يتسنى لهم قضاء عطلة ممتعة بين أحضان الوطن وضمان لهم عودة مريحة".

ومن أجل راحة المسافرين تم توسيع خدمة بيع التذاكر السفر عبر الرحلات الجوية إلى كافة الوكالات التجارية التابعة للمديرية الجهوية للمؤسسة بغرب البلاد وذلك تجسيدا للاتفاقات بحر-جو التي بادرت بها المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مع شركات الطيران، وفق ذات المسؤولة.

واستنادا إلى أرقام المديرية الجهوية لمؤسسة "ألجيري فيري" فإنها تتوقع بوهران ما بين 12 و 13 ألف مسافرا منهم أكثر من 6 آلاف مقيم في الخارج خلال موسم اصطياف القادم.