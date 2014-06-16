ترقية عين وسارة إلى ولاية منتدبة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي ،اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى ولاية الجلفة، نشره عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك" أن منطقة عين وسارة، تفرض نفسها بطاقاتها ومؤهلاتها وتواجدها الإقليمي، أنها ستكون ولاية منتدبة في إطار تجسيد قرارات رئيس الجمهورية التي تخص التنظيم الإداري.

وأوضح الوزير، أن هذا العمل تم التحضير له منذ أشهر، والهدف من ذلك هو أن تصبح هذه الولايات المنتدبة ولايات قائمة بذاتها، بعد تجسيد المرحلة الأولى التي تخص منطقة الجنوب ثم تلك الخاصة بولايات الهضاب العليا ثم الشمالية.