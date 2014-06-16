وزارة المجاهدين تسعى لتحسين منح المجاهدين

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني،اليوم الإثنين، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن وزارته تسعى لتحسين منح المجاهدين وذوي الحقوق بكل أشكالها موضحا أن العمل جار لإعادة النظر وتحيين وإثراء القوانين الخاصة بحماية حقوق الأسرة الثورية خاصة ما تعلق بالشق الاجتماعي .

وأكد زيتوني، تزامنا والاحتفال باليوم الوطني للشهيد المصادف لـ 18 فيفري، أن الوزارة منكبة من خلال ورشات عمل على إثراء قانون المجاهد والشهيد لتقديم المقترحات للحكومة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات ومنظمات أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء.

وأضاف وزير المجاهدين أن ملفات المنح أصبحت تعالج في ظرف 24 ساعة على المستوى المحلي بعد دخول لامركزية القرار حيز التطبيق ما سهل العملية وخفف الضغط على المستوى المركزي، زيادة على عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية للمجاهدين وذوي الحقوق من أجل استخراج وثائقهم.