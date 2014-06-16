انقطاع التزود بالماء في عدة أحياء بالعاصمة

أعلنت شركة التطهير والمياه "سيال"، مساء أمس الأحد، عن الانقطاع في التزويد بالماء الشروب الجزائر العاصمة.

وأوضح بيان الشركة، أن هذا الانقطاع راجع إلى توصيل قناة توزيع رئيسية جديدة تحضيرا لموسم الصيف وبهدف تأمين إمدادات مياه الشرب.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الأعمال ستكون بكل من البلديات والأحياء التالية: القبة، باش جراح، حي البدر، بوروبة، جسر قسنطينة، حي جيلالي اليابس، تجزئة CADAT، حي الباهية، حي BAG، بلدية حسين داي، حي البحر والشمس، حي عميروش، الإقامة، قصر العدل، مستشفى دريد حسين، بلدية بلوزداد، وادي كنيس، شارع المعدومين، بلدية سيدي امحمد، شارع حسيبة بن بوعلي، ميناء الجزائر، حي ميناني، حي ميسوني وشارع ديدوش مراد.

وسيتم إعادة التزويد بمياه الشرب تدريجيا غدا الثلاثاء بعد الظهر.