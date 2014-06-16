الشرطة تسطر برنامجا ثريا للإحتفال بيوم الشهيد

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا ثريا لإحياء يوم الشهيد المصادف لـ 18 فيفري من كل سنة، من خلال إقامة ندوات تاريخية ونشاطات جوارية ورياضية على مستوى كافة مصالح الأمن الوطني.

و شملت هذه الإحتفالات كافة مصالح الشرطة، مدارس الشرطة ومراكز تدريب الأمن الوطني، من خلال تسطير برنامج حافل يتضمن ندوات تاريخية يشرف عليها نخبة من المجاهدين وأساتذة مختصين وإطارات سامية من جهاز الأمن الوطني، فضلا عن إقامة معارض وتنظيم نشاطات ثقافية ورياضية.

وبهذه المناسبة، برمجت المدرسة العليا للشرطة ندوة تاريخية ينشطها الأستاذ الدكتور مزيان سعيدي، أستاذ مادة التاريخ بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة.