توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 103 مليون مزورة بواقنون بتيزي وزو

تمكنت مصالح أمن دائرة واقنون، من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة عناصر مختصة في تزوير الأوراق النقدية بالعملة الوطنية. وحسبما أكده عميد الشرطة حكيم نزام رئيس دائرة أمن واقنون، فإن العملية جاء بعد تحريات مصالح الأمن عقب ورود لها معلومات دقيقة حول نشاط العصابة، حيث أسفرت في نهايتها عل توقيف 3 أشخاص ينحدرون من إقليم نفس الدائرة، مع حجز 516 ورقة نقدية من صنف 2000 دج أي ما يعادل 103 مليون سنتيم، مع استرجاع 4 مركبات كانت تستغل في تنقلاتهم. حيث تم تقديم، أمس، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت أين امر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.