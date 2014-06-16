توزيع أزيد من 5000 سكن بالعاصمة بعد الإنتخابات

تعمل مصالح ولاية الجزائر على وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بعملية الترحيل رقم 25، والتي سيتم الشروع فيها بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في 18 من شهر أفريل المقبل، حيث تسلمت مصالح ولاية الجزائر، ما يقارب ستة آلاف من المساكن الجاهزة من مصالح وزارة السكن والعمران.

وكشف مصدر مسؤول بولاية الجزائر، بأن العملية 25 للترحيل على مستوى الولاية سيتم تقسيمها إلى أربع مراحل.

كل مرحلة تتضمن ما بين 1200 و1500 مسكن عمومية إيجاري، سيتم توزيعها كلها خلال الفترة المحددة مابين شهر أفريل وشهر سبتمبر .