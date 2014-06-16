ربراب سيضع حجر الأساس لبناء مركز "جي اس كا"

أكد شريف ملال خلال زيارته إلى آث لقصر بأن رجل الأعمال يسعد ربراب مدير مجمع "سيفيتال" سيزور هذا الأسبوع ولاية تيزي وزو، لوضع الحجر الأساس لبناء مركز التكوين الخاص لفريق والتي ستنطلق أشغاله شهر أوت المقبل، كما أكد المسِول الأول على شؤون "الكناري" حرص رجل الأعمال المذكور على إنشاء 9 ملاعب تابعة للنادي في كل من ولايات تيزي وزو، البويرة، بجاية وهذا من أجل الاستفادة من شباب منطقة القبائل.

أضاف ملال أن فريقه رفض رسميا مقترح الاتحاد العربي لكرة القدم المشاركة في كأس العرب كون البطولة غير معترف بها من طرف الفيفا، مضيفا أن الفريق يهدف إلى المشاركة في كأس رابطة ابطال إفريقيا في الموسم المقبل، كما اشتكى الرئيس من التحكيم الجزائري واعتبره سلبي للغاية وكسر "جي اس كا"، كما أكد الرئيس أنه سوف يلتقي رئيس الـ "فاف" خير الدين زطشي هذا الأسبوع لطرح انشغالات الفريق وظلم التحكيم.

وطلب هذا الأخير من كل أنصار النادي مساندة الفريق الذي يمر بمرحلة فراغ في الأسابيع الأخيرة، ودعا كل محبي النادي إلى التنقل للملعب لمساندة الفريق، خاصة في هذه المرحلة الصعبة.