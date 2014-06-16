وهاب أيت منقلات يفند إدارته للحملة الانتخابية لبوتفليقة بتيزي وزو

فند رئيس بلدية تيزي وزو، وهاب أيت منقلات، الأخبار المتداولة بشأن تعيينه كمدير للحملة الانتخابية للرئيس والمترشح عبد العزيز بوتفليقة بعاصمة « جرجر ة » تزامنا مع رئاسيات 18 أفريل القادم، وذلك في خرجة له، أمس الإثنين، رد فيها على ناشري مثل هذه الإشاعات، حيث أكد أن تركيزه الحالي على مشاريع التنمية المحلية بالبلدية التي يشرف على شؤونها أما بالنسبة للاستحقاقات الرئاسية فيكتفي بأداء دوره كمسؤول على هيئة تنفيذية محلية في مثل هذه المواعيد الانتخابية مع احترام اختيارات السكان والتزام الحياد الذي يقتضيه منصبه بذات البلدية، وحسب مقربين للرجل فإن مثل هذه الإشاعات روجتها أطراف لتشويه سمعته والإساءة لشخصه، وهي نفسها التي لم تهضم بعد فوزه بمنصب رئيس البلدية كمترشح حر في المحليات الأخيرة

المقاول السابق وهاب أيت منقلات انتخب ضمن قائمة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على رأس بلدية تيزي وزو، لأول مرة عام 2002، وجدد المنتخبون الثقة نهاية 2017 بعد أن رشح نفسه ضمن قائمة الأحرار، قبل أن يعلن عن انسحابه من هذه التشكيلة السياسية في نفس العام، بعد 28 سنة من النضال مع إطاراتها سواء في مجال حقوق الإنسان، الهوية الأمازيغية والديمقراطية، ويتمتع بشعبية كبيرة في الأوساط السياسية المحلية وكذا سكان تيزي وزو الذين لم ينكروا يوما تعلقه بالهوية الأمازيغية ومرافقته لكل المراحل النضالية التي توجت بالاعتراف بهذا الجزء الهام من الهوية ويكفي أنه ابن الشهيد امبارك أيت منقلات، أحد رفقاء العقيد عميروش والذي خلدوا اسم مسقط رأسهم « إبودرارن » بآعالي جرجرة في التاريخ بعد سقوطهم في ميدان الشرف لتستعيد الجزائر سيادتها.

ز.أيت سعيد