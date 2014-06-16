بدوي يندد بمحاولات "زرع الشك وإفساد" الانتخابات الرئاسية

استنكر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء محاولات “زرع الشك” و “إفساد” الانتخابات الرئاسية

وقال بدوي “في كل موعد من المواعيد الوطنية التي نريد أن نجعل منها عرسا من أعراس الجزائر يحاول البعض أن يشككوا ويفسدوا “، أضاف “لكن احذروا ، نحن في دولتنا، نبني قوتنا على مؤسساتنا” ويأتي تحذير نور الدين بدوي بعد تصريحات أطلقها أمس عبد المالك سلال ، مدير الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، والتي ذكر فيها أن معارضي العهدة الخامسة يجب أن يعبروا عن ارائهم بهدوء.