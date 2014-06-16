مقري تنفي تعرضه للغديري و لبن فليس

نفى عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، والمترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون قد تعرض الى كل من علي غديري وعلي بن فليس

وقال مقري في تصريح صحفي “تناولت بعض وسائل الإعلام كلاما عاريا عن الصحة بخصوص موقفي من المرشحين الآخرين”، مضيفا “لم أتناول المرشح غديري من أي زاوية إذ لا أعرفه ولم يبسق لي اللقاء به، أما بن فليس فهو صديق عزيز وجمعتني به مسيرة مشرفة في العمل السياسي وسبق لي أن تحدثت معه مرارا بخصوص الانتخابات ولا يزال التشاور مفتوحا بيننا”

وأكد غديري “كل ما في الأمر أنني تحدثت عن استعداداتنا في العملية الانتخابية وتقدم التحضيرات والجاهزية للمنافسة. إن أي تأويل من جهات يهمها تشتيت الطبقة السياسية نتبرأ منه، ولا يلزمنا في شيء”