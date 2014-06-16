BRI بومرداس يطيح بشبكة دولية لسرقة وتهريب السيارات

أطاحت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس بشبكة وطنية ودولية تحترف سرقة المركبات وتزوير وثائقها وهياكلها.

وتمت العمليــة بعد تسجيل عدة شكاوى لمواطنين عن سرقة مركباتهم في ظروف غامضة، ليتم تكثيف الأبحاث من طرف فرقة البحث والتدخل من أجل كشف هويات الأشخاص المتورطين، وهذا بتتبع نشاط بعض المسبوقين قضائيا في قضايا مماثلة، حيث تم الكشف عن شبكة إجرامية متكونة من 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة و 30 سنة وتم خلالها استرجاع 09 مركبات من مختلف الفئات والأصناف، تم سرقتها من ولايات الجزائر العاصمة والبويرة وبومرداس مستغلين ظروف الليل ومعدات كانوا يستعملونها من أجل تسهيل عمليات السرقة.

كما تمكنت أيضا فرقة البحث والتدخل من إيقاف المتورط الرئيسي في القضية الذي يقوم بشراء السيارات المسروقة المقيم بولاية المسيلة البالغ من العمر 36 سنة، أين تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس إلى غاية محاكمتهم.