بن صالح يدعو المواطنين للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية

دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات 18 أفريل المقبل، واختيار الرجل الأنسب وصاحب المشروع الأفضل لخدمة الوطن.

وشدد بن صالح، خلال يوم برلماني في مجلس الأمة، اليوم، على أهمية التعاطي الإيجابي مع رئاسيات 2019، و”التجند بفعالية لمواصلة المسيرة” التي مكنت الجزائر من تحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة، في تلميح بأن الرجل الأنسب وصاحب المشروع الأمثل هو الرئيس بوتفليقة، حسبه، وأوضح رئيس مجلس الأمة، أن المشاركة القوية ستكون ردا على كل المشككين ومن يهدفون إلى زرع اليأس في النفوس، والذين يركزون على نقاشات سطحية بدلا من نقاشات تتعلق بالبرامج والخطط التي يمكن أن يطرحها المترشحين.