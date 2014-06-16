حميدة عياشي ينسحب من مديرية الاتصال لحملة غديري

فضل مدير التصال للحملة الاتخابية للواء علي غديري، المترشح للرئاسيات المقبلة، رمي المنشفة قبل بداية السباق الحقيقي، حيث أكد في بيان له، عصر اليوم ، ترك منصبه، حيث ورد في مقدمة البيان ذاته "قررت الانسحاب من مديرية الاتصال ومن الحملة الانتخابية للسيد علي غديري نهائيا" وبرر المعني هذع المغادرة بتصريحات صحفية أدلى بها المترشح لوسائل الإعلام دون استشارته كمسؤول لعملية التواصل والإعلام "حيث وصف تصرف اللواء المتقاعد بـ "الارتجالي" و خرق لما أسماه "اتفاق الحرفية في إجراء الحوارات"، حيث أضاف حميدة عياشي في بيان توديعه لسفينة الجنرال المتقاعد قائلا "خرق مبدأ الاتفاق القائم على الحرفية في تقديم الحوارات والمقابلات حيث قدم تصريحا يسيئ له كمترشح ويسيئ للفريق المتعاون معه وذلك دون علم مدير الاتصال لاحد الناشطين الهواة في وسائل الاتصال الاجتماعي يتنافى ويتناقض جذريا وخطابه الذي يرفع شعار القطيعة، مقابلة تفتقد إلى أدنى الشروط المهنية والسياسية..

إن ارتجاله وقيامه بمثل هذا التصريح دون إعلام مدير الاتصال لم يكن الأول من نوعه.. وهذا مادفعني إلى اتخاذ قرار الانسحاب من مديرية حملته..دفاعا عن المهنية والاستقامة الاخلاقية." ولم يسجل أي رد فعلي إلى غاية الأن من مدير الحملة الانتخابية مقران أيت العربي ولا من علي غديري نفسه.