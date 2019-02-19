بعد رفض حجار الاستجابة لمطلب التنظيمات خلال اللقاءات الشكلية

مقترح جديد يقرّ بتحويل منحة الطالب إلى راتب شهري

خلص الاجتماع الذي ضم عدد من أمناء التنظيمات الطلابية بمدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عبد المالك سلال إلى إطلاق وعود بتحويل المنحة الفصلية التي يتقاضاها الطلبة والمقدرة بـ 4 آلاف جزائري الى أجرة شهرية سيحدد مبلغها لاحقا -بحسب ما أكدته مصادر متطابقة- يأتي بعد سنوات من المراسلات على مستوى وزارة التعليم الا أنها لم تلق آذانا صاغية.

اتفقت -أخيرا التنظيمات الطلابية- على ضرورة رد الاعتبار للطالب الجزائري من خلال الوصول الى الدعم المباشر وإعادة النظر في قيمة المنحة التي تمنح للطلبة كل 4 أشهر، يأتي هذا عل خلفية الاجتماع الذي ضم عدد من أمناء التنظيمات الطلابية بمدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عبد المالك سلال إلى اطلاق وعود بتحويل المنحة الفصلية التي يتقاضاها الطلبة و المقدرة بـ 4 الاف جزائري الى اجرة شهرية سيحدد مبلغها لاحقا بحسب ما أكدته مصادر متطابقة، يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه من تحدثنا معهم أن قضية المنح كانت ضمن أولوياتها و رفعت للجهات الوصية في أكثر من مناسبة على طاولة حجار غير أنها لم تجد اذان صاغية ، حي اكد الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر سمير عنصله أنه مع الفكرة غير أن يجب القيام بدراسة معمقة وفق تقييم وأطر معينة، منوها أن « أوجال » رفع المطلب على مستوى الوصاية لا أن التأخر في برمجة الندوة حال دون ذلك، غير بعيد عن ذلك الأمين العام لتجمع الطلبة الجزائريين الاحرار « الريال» عبد الرحمن صلوحي ورغم تأكيده انشغالاه بالتحضير للانتخابات الرئاسية في الفترة الحالية في اتصال بالمحور اليومي امس الا أنه أيضا أبدى موافقة أولوية على مطالب من شأنه تحسين معيشة الطلبة قائلا «لا تهم فترة منح هذه المنحة بقدر ما يهم المبلغ المقدم للطالب « ، مشيرا الى اللقاء الذي سيجمع بمسؤول القطاع مباشرة بعد الانتخابات الرئيسية ، في نفس السياق أيضا فارس بن جغلولي الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين ، اعاب على حجار سياسة الاذن الصماء المنتهجة فيما يخص طلبهم المرفوع منذ مدة باعتبار أن المنظمة كانت سباقة في تقديمه للمناقشة مع مسؤول القطاع الا أنه السياسة المنتهجة من قبل هذا الأخير أبقت على الوضع الراهن، مشيرا أن حجار لم يقدم أهمية بالغة للشق الاجتماعي بالجامعات وأكبر دليل ذلك عدم تسجيل أي زيارة للإقامات ، مؤكدا دعمه للقرار هذا و تجدر الإشارة الى أن رئيس الجمهورية في خطابه بسيدي بلعباس وخاصة الشق المتعلق منها برفع منحة الطلبة في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج وتخصيص منحة شهرية لطلبة الدكتوراه الذين لا مدخول لهم، وأكد بالمقابل أنه إذا تم استغلال هذه التدابير فإن ذلك سيعود بفائدة كبيرة على الجامعة والبحث العلمي. عبد العزيز بوتفليقة أولى اهتماما بالغا بالجامعة وبانشغالات الأسرة الجامعية عموما منذ قدومه إلى السلطة في 1999، وأورد أن هذا الاهتمام توّج برفع منحة الطلبة بنسبة 50 بالمائة في مرحلتي التدرج وما بعد التدرج وتخصيص منحة شهرية لطلبة الدكتوراه.